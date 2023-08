Cristian Tudor Popescu, reacţie după ce l-a ascultat pe Radu Banciu: “A produs două perle de coroană”

Cristian Tudor Popescu recunoaşte că nu a urmărit până acum niciun discurs susţinut de jurnalistul Radu Banciu în emisiunea pe care o moderează. O platformă i-a amintit de numele său şi i-a stârnit astfel curiozitatea.

Cristian Tudor Popescu, reacţie dură după ce l-a ascultat pentru prima oară pe Radu Banciu

Radu Banciu este cunoscut în special datorită declaraţiilor controversate pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Jurnalistul, adesea critic, hiar dacă, de multe ori acestea deranjează sau supără pe cineva.

Nu puţine au fost dăţile în care a fost jignit sau chiar ameninţat cu bătaia. Asta în urma declaraţiilor acide sau afirmaţiilor jignitoare pe care le-a făcut în emisiunile moderate de el.

“În cele 10 minute cât l-am ascultat, omul a produs două perle de coroană”

Cristian Tudor Popescu recunoaşte că nu i-a urmărit niciodată emisiunile lui Radu Banciu. Dar o platformă i-a amintit de numele acestuia şi i-a stârnit totodată curiozitatea. Aşa că a început vizionarea.

Şi mare i-a fost mirarea să constate confuzia uriaşă făcută de celebrul jurnalist între un personaj din mitologia greacă şi…un cuţit de măcelărie. “A fost drăguț. În cele 10 minute cât l-am ascultat, omul a produs două perle de coroană (…) vorbitorul ajunge la niște stihuri despre pedofilul Titu Maiorescu și o ‘elevă care l-ar fi prins cu acul în insectar’. ‘Satâr bătrân, cu mâna la fermoar’, urmează rima.

Cristian Tudor Popescu, ironic la adresa lui Radu Banciu după ce a făcut o confuzie uriaşă

Apoi, ați citit bine, exact astfel a graseiat, cu dicție, Banciu: ‘Satâr’. Ca și cum ar fi fost vorba de o secționare rapidă în spatele fermoarului distinsului critic. Un exercițiu simplu de ceea ce se cheamă gândire impune concluzia că e vorba de ‘Satir’, ființă mitologică greacă, om păros, cu coarne de țap și picioare de cal, mereu agitat de instincte, în special cel sexual” , şi-a început CTP discursul pe pagina personală de facebook.

Iar discursul presărat cu ironii la adresa lui Radu Banciu a continuat. „N-am apucat s-o mistui bine pe prima, că vine și a doua perlă: perorând despre țări arabe și deșerturi, dl Banciu pronunță limpede: ‘cămila bacteriană’.

Adică, cum ar veni, o cămilă burdușită cu bacterii în blană și cocoașe, că are două, spre deosebire de dromader, cu numai una. Cum de n-a fost lichidată până acum o asemenea sursă de infecții?, te întrebi”.

La o primă audiţie a discursului lui Banciu, Cristian Tudor Popescu Ba dimpotrivă, a decis că mai bine revine la meciul de tenis pe care îl urmărea cu mai mare interes.

”Înainte de a mă întoarce la postul care transmitea tenis, de unde plecasem, am mai apucat să-l aud pe dl Banciu rostind apăsat: „Eu am cuvintele la mine”. Da, adevărat, le are, le ține sub cheie, mai exact, sub fermoar, și le schingiuiește”, a concluzionat CTP în postarea făcută pe facebook.