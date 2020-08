Cristiano Bergodi a explicat rezultatul ruşinos cu Lokomotiv Tbilisi: „Este o dezamăgire mare”

Cu speranțe mari în acest sezon al competițiilor europene, Universitatea Craiova nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și părăsește foarte repede aventura europeană.

Știința s-a făcut de râș și nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor anonimilor de la Lokomotiv Tbilisi și a pierdut, scor 1-2, cu o formație care s-a clasat pe locul 4 în campionatul Georgiei, iar acum ocupă poziția a 6-a.

După jocul din Georgia, tehnicianul oltenilor, Cristiano Bergodi, s-a declarat dezamăgit, dar spune că nu a fost surprins deloc de jocul celor de la Lokomotiv Tbilisi.

Cristiano Bergodi este dezamăgit de rezultatul dintre Lokomotiv și Universitatea, dar spune că jocul georgienilor nu l-a surprins

Dincolo de orice, Craiova nu a arătat vreun pic de ambiție în jocul primul tur preliminar al UEFA Europa League, deși Mihai Rotaru, principalul finanțator al Universității, anunța obiective mari pentru club, iar grupele unei competiții europene erau ținta principală a începutului de sezon.

Dezamăgit de rezultat, antrenorul Cristiano Bergodi a susținut conferința de presă de după meci și a oferit câteva declarații interesante. În primul rând, italianul spune că singurul reproș pe care l-ar putea face jucătorilor este că au luat goluri pe contraatac: „Un meci care ne provoacă o dezamăgire mare, normal că ne-am fi dorit să trecem de acest tur preliminar şi din păcate, pierdem. Nu am făcut un meci prea reuşit, dar singurul reproş este că am luat două goluri pe contraatac, iar asta m-a deranjat. Mergem înainte şi vedem ce se întâmplă, dar sigur că este o dezamăgire mare.”

Bergodi este mai departe și spune că elevii săi au controlat jocul în prima parte, însă fără a alege cele mai bune soluții în fața porții: „Am prima repriză am controlat jocul, dar am ales greşit soluţiile, mai ales în careu, întrucât am ajuns de foarte mute ori acolo și se părea un meci pe care îl controlăm. În a doua repriză, ei ne-au prins pe contraatac și ne-au dat vreo două goluri, ne-au prins dezechilibrați. După 2-0 am încercat să facem ceva cu doi atacanți, cu 4-4-2, dar asta a fost.”

Contraatacurile au fost punctul forte al georgienilor. Golul lui Baiaram a venit prea târziu

Oltenii s-au trezit abia după 2-0, dar nu au putut să evite rușinea istorică. Golul lui Ștefan Baiaram a picat prea târziu, în prelungirile partidei, iar Craiova este singura echipă românească care iese atât de repede din competițiile europene. Dacă este să luăm vreo parte bună din acest meci penibil, aceea este că a fost primul gol al puștiului de doar 17 ani.

Cristiano Bergodi și-a continuat conferința de presă spunând că echipa sa a fost prinsă dezechilibrată în momentele celor două goluri: „Nu sunt de acord că a fost mai bună vreo echipă, că ei au fost mai buni. Au fost două contraatacuri foarte bune, dar nu am făcut acoperită preventivă și s-a văzut. Am analizat faptul că am luat două goluri când eram dezechilibrați, asta e, din păcate.

Am urmărit foarte mult echipa. Astăzi a schimbat sistemul de joc, a jucat 4-2-3-1. Ei jucau 3-5-2, 4-3-3, dar nu ne-au surprins. Prima repriză am controlat jocul, în a doua parte au profitat de cele două șanse. S-au apărat bine spre final și meritul lor că au câștigat.”

