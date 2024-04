Cristiano Bergodi a răbufnit înainte de Rapid – Sepsi: „Nu am avut niciodată echipă de titlu”

Rapid caută să pună capăt seriei negative de 3 înfrângeri consecutive în play-off-ul SuperLigii. , Sepsi, luni, 15 aprilie, ora 20:30, în ultimul meci al etapei a 4-a. Antrenorul italian a avut un discurs înverșunat la conferința de presă.

Cristiano Bergodi, înainte de Rapid – Sepsi: „Ne-am pregătit bine, ne-am revenit moral”

Rapid a început pe locul 2 play-off-ul SuperLigii. După 3 înfrângeri consecutive, giuleștenii au coborât până pe locul 5 în clasament. În ciuda celor 3 eșecuri consecutive, Cristiano Bergodi susține că jucătorii au moralul ridicat.

ADVERTISEMENT

„Întâlnim o echipă pe care o cunosc bine. Ne așteaptă un meci dificil, mai ales că venim după 3 înfrângeri. Sperăm că băieții vor fi concentrați și cu un moral bun. Ne-am pregătit bine, ne-am revenit moral.

Sepsi este o echipă bună, în afară de meciul cu FCSB n-au mai pierdut în ultimele 6 etape. Venim după un meci pierdut cu CFR și probabil vor fi schimbări. De măsuri nu vorbim, nu are importanță acum. Pe cine vom trimite pe teren va fi competitiv.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim obișnuiți cu presiunea, jucătorii trebuie să se concentreze la meci. Avem ocazia de a reveni, încercăm să câștigăm cele 3 puncte și să se liniștească puțin apele. Mai sunt 7 meciuri și trebuie să dăm totul”, a declarat Cristiano Bergodi, înainte de Rapid – Sepsi.

Cristiano Bergodi resimte presiunea de la Rapid: „Nu e ușor”

în lupta pentru câștigarea titlului. Mai mult decât atât, echipa finanțată de Dan Șucu și Victor Angelescu a intrat în play-off cu moralul ridicat după 4-0 cu FCSB, în ultima etapă a sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

„Băieții s-au antrenat bine, în fotbal nu poți sta multe zile cu moralul jos. Pierzi, treci peste, te gândești la meciul următor. Avem un grup valoros. E adevărat, am greșit mult și toți suntem vinovați, dar echipa a arătat așa de bine în 30 de meciuri deși am avut multe probleme în cursul campionatului.

Trebuie să reparăm această situație. Nu vorbim acum despre titlu. Ești la 4 puncte de lider, apoi pierzi 3 meciuri, te-ai îndepărtat și la revedere cu titlul. Obiectivul la începutul campionatului a fost locurile 1-3. Ar fi un pas înainte ca Rapid să ajungă din nou, după mulți ani, în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Nu e ușor ca de la o zi la alta să omogenizezi grupul, să lucrezi la relațiile interumane, relațiile de joc. Nu a fost ușor. Din păcate, am avut o perioadă proastă și ne-am îndepărtat de titlu”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi a răbufnit la conferința de presă: „S-au spus prostii despre mine. Eu nu am avut niciodată o echipă de titlu”

În finalul conferinței de presă, Cristiano Bergodi a trecut la atac. Antrenorul italian a răbufnit în momentul în care a vorbit despre faptul că nu a câștigat niciodată vreun titlu. Tehnicianul de 59 de ani susține că nu a antrenat niciodată o echipă capabilă să se bată la titlu.

„Avem 7 meciuri, eu spun că locul 2 este realist. Vom lupta. Cine greșește mai puțin, cine are mai multă încredere în calitățile și valoarea jucătorilor probabil va câștiga acest loc foarte, foarte important.

S-au spus prostii despre mine, că nu am câștigat niciodată un titlu. Eu nu am avut niciodată o echipă de titlu, niciodată! Uitați-vă la cariera mea și spuneți-mă dacă am avut vreodată o echipă pregătită să câștige un titlu.

Te deranjează, dar nu e problemă, gata, mă opresc aici. Să se uite bine la cariera de antrenor! Eu nu am avut niciodată o echipă de titlu”, a fost discursul lui Cristiano Bergodi.