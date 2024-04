E Cristiano Bergodi principalul vinovat pentru criza Rapidului? „Eu îl schimbam!”. Ce se întâmplă dacă nu bate pe Sepsi

Rapid București a . După meci, antrenorul echipei din Giulești, Cristiano Bergodi, a vorbit despre o posibilă demisie din funcția de antrenor al clubului „alb-vișiniu”.

Robert Niță a analizat situația celor de la Rapid București: „Te-ai mulțumit cu puțin”

Robert Niță a fost invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Fostul fotbalist al celor de la Rapid a vorbit despre situația grea prin care trece clubul din Giulești în prezent.

„Atmosfera la Rapid nu poate să fie bună, Horia, după ce pierzi la Craiova. Nu judecăm ultimul meci, e un meci special, vii după eșecul de la Craiova și în minutul 7, acasă, este deja 2-0 pentru adversari. E clar că e un șoc la nivel mental, un blocaj și deja te gândești că dacă scoți un punct din meciul ăla e mare lucru. Nu trebuie analizată evoluția jucătorilor de la Rapid prin prisma ultimului meci.

În schimb, , nu ai nicio scuză. Te-ai mulțumești cu puțin în momentul când ai absolut toate evenimentele meciului în favoarea ta, cazi în halul ăsta când e 1-1, ai un om în plus și 30 de minute ca să mai dai un gol. Joci foarte bine în prima repriză, dai gol imediat după pauză, adversarul e în cap.

Ai un moral bun, după câteva minute adversarul ia cartonaș roșu, ai căzut total. Tu, cu om în plus, cu un joc bun, îți dă adversarul un gol și cazi. Echipa cade inexplicabil după ce au avut superioritate numerică. Trebuia să intervină și antrenorul, e clar că este și o problemă despre cum a fost gestionat momentul acela de la 1-1. Repet, ai om în plus și 30 de minute să aduci victoria”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță: „Jucătorii Rapidului nu au fost obișnuiți să joace sub presiune”

Robert Niță, jucător care a mai evoluat și la Foresta Suceava, este de părere că jucătorii lui Cristiano Bergodi nu sunt învățați să joace sub presiunea, iar ăsta poate să fie principalul motiv pentru forma proastă a celor de la Rapid.

„Dacă ne uităm pe lotul celor de la Rapid, hai să vedem câți jucători au fost obișnuiți să joace sub presiune și câți jucători au trofee în CV. Sunt transferuri bune, sunt transferuri pe bani mulți, dar este un pas intermediar. Nu poți să ai continuitate la nivel de rezultate dacă nu ai mai trecut la alte echipe prin ceea ce se întâmplă la Rapid.

Tot respectul pentru Bergodi pentru cum a dus echipa până în prezent, pentru că este și meritul lui, dar sunt niște lucruri care suporterilor nu plac. Este nevoie de timp, investițiile sunt la nivelul pretențiilor, dar este nevoie de timp. Eu nu sunt de acord că Bergodi nu e antrenor de titlu.

Domnul Bergodi nu a avut echipe cu bugetul Rapidului și nu a clacat în alte părți ca să-l putem cataloga. A fost la echipe care nu sunt la același nivel cu Rapid și cred că anul ăsta este un test pentru el și un prilej de a confirma că poate fi acolo sus”, a mai declarat fostul fotbalist la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită, declarație surprinzătoare în ceea ce-l privește pe Cristiano Bergodi: „Eu îl schimbam”

Fostul jucător al celor de la Petrolul Ploiești, Vivi Răchită, a fost și el invitat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Acesta a declarat că l-ar fi schimbat pe Bergodi de la Rapid dacă ar fi fost în locul lui Dan Șucu.

„Eu îl schimbam, dar îl schimbam pentru că mă gândeam și la sezonul viitor. Trebuia schimbat acum, trebuia făcut un șoc la echipă pentru a pregăti strategia la anul cu un alt antrenor”, a fost răspunsul lui Vivi Răchită.

Imediat după, Robert Niță a sărit în apărarea antrenorului din Giulești, considerând că nu el este principalul vinovat pentru ce se întâmplă la Rapid.

„Conducerea are încredere în antrenor pentru că toată lumea zicea că Bergodi e out, dar se repetă episodul FCSB de anul trecut, când vin și accidentările celor trei și echipa are o serie de meciuri proaste. Cred că orice antrenor din România și ar dori să lucreze la Rapid în vremurile grele.

Dar este un semn de întrebare asupra lui Bergodi, este normal, dar principala vină nu o are antrenorul. Realist, e greu să rămână dacă nu bate Sepsi, chiar dacă mai are un an de contract din vară și poate să ceară să fie lăsat până la final”, a mai adăugat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

E Cristiano Bergodi principalul vinovat pentru criza Rapidului?