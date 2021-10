Cristiano Bergodi, gata să accepte oferta de la Sepsi: „Îmi place proiectul lor. Sunt oameni foarte serioși!”. Exclusiv

Sepsi Sfântu Gheorghe a rămas fără antrenor, după despărțirea de Leo Grozavu, astfel că, pe post de antrenori interimari, se află Robert Ilyes și Laszlo Kulcsar.

Cristiano Bergodi anunță negocierile cu Sepsi

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a anunțat, pentru , că formația sa se află în negocieri cu Cristiano Bergodi pentru preluarea postului de antrenor principal: „V-am spus că nu avem timp de pierdut. Am studiat bine variantele noastre și ne-am oprit la Cristiano Bergodi. Este un antrenor foarte bun și cunoaște bine Liga 1. I-am acceptat și pe cei doi oameni în staff pe care dânsul ni i-a cerut, iar apoi i-am trimis oferta noastră finală. Așteptăm în următoarele ore răspunsul de la Cristiano Bergodi”.

Contactat de FANATIK, Cristiano Bergodi a declarat faptul că îi place proiectul celor de la Sepsi și că oamenii din conducere sunt foarte serioși. Deși nu știe, încă, dacă va ajunge la un acord cu Sepsi, antrenorul italian a mărturisit că îi este dor de țara noastră.

„Sunt în negocieri cu cei de la Sepsi. Sunt oameni foarte serioși, îmi place proiectul lor și tot ceea ce mi-au prezentat. O să vedem acuma dacă ajungem la un acord și semnez, oricum îmi e dor de România”, a declarat Cristiano Bergodi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ultima dată, Cristiano Bergodi a antrenat-o pe Universitatea Craiova, formație de care s-a despărțit în noiembrie 2020.

a fost cât pe ce să cucerească titlul de campion al României, alături de Universitatea Craiova, în sezonul 2019/2020. Însă, formația olteană nu a reușit să se impună în fața celor de la CFR Cluj, în ultima etapă de campionat, atunci când ardelenii au câștigat cu scorul de 3-1.

Leo Grozavu, demis de la Sepsi, după șase remize consecutive, în campionat

Leo Grozavu a fost dat afară de la Sepsi, după ce formația covăsneană a înregistrat nu mai puțin de șase remize consecutive, în Liga 1.

Inclusiv patronul lui Sepsi s-a declarat uluit de parcursul echipei sale, din acest sezon. După ce, în ultimul meci de campionat, Sepsi a remizat, 2-2, contra celor de la Rapid, , mai în glumă, mai în serios, că echipa sa ar putea fi blestemată.

„Sincer vă spun, deja ne-am obișnuit cu egalurile. Au condus cu 2-0 în minutul 9, am reușit să egalăm. Din minutul 60, am fost 11 contra 10, dar, din păcate, nu am reușit să avem nicio ocazie mare.

Deja ne gândim că parcă suntem blestemați. E imposibil, avem șase egaluri, nicio echipă nu are mai mult de patru egaluri. Așa a fost și acum doi ani de zile când antrenor era Csaba Laszlo. Au fost foarte multe egaluri.

Sperăm că încet, încet o să prindem și noi gustul victoriei, că, altfel, e mare bai. Luckassen a arătat că este un atacant veritabil și sperăm că, de acum încolo, o să vină și mai multe goluri”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

În prezent, Sepsi se află pe locul 12 din Liga 1, cu zece puncte obținute după 11 meciuri jucate.