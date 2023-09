Cristiano Bergodi, avertisment înainte de Hermannstadt – Rapid: ”Să fim umili și modești”

Giuleștenii caută să își prelungească seria excelentă în meciul de la Sibiu, duminică, 1 octombrie, ora 18:00, în etapa cu numărul 11 din SuperLiga. Însă, Marius ”vișiniilor”.

Avertismentul lui Cristiano Bergodi înainte de Hermannstadt – Rapid

În premergătoare partidei Hermannstadt – Rapid, antrenorul Cristiano Bergodi le-a transmis un avertisment clar elevilor săi cu privire la faptul că nu au voie să vină aroganți pe teren.

ADVERTISEMENT

”Îmi place ce stil de joc are Măldărășanu. Îl cunosc. Nu știu dacă va fi un avantaj pentru că nu jucăm noi, antrenorii. Și ei ne-au analizat și au informații bune. Mi-a plăcut mult cum au jucat băieții în meciul din Cupă. E importantă rotația. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut. Sperăm că vom obține trei puncte.

Vreau să ne focusăm pe ce avem de făcut. Am lucrat bine. Acum sperăm că putem obține maxim. Am un lot foarte valoros și unit. Asta mă bucură. Ar fi super dacă am reuși să câștigăm. Echipele sunt grele în SuperLigă. Dar, după cum s-au comportat, sunt șanse. A fost o surpriză plăcută la Botoșani.

ADVERTISEMENT

Eu cred că putem juca și mai bine. Facem câteva greșeli, dar asta e chestie de antrenamente. Nu e ușor să ajungi sus. E important să fim umili și modești. Dacă suntem aroganți și credem că am câștigat meciul dinainte, fotbalul te pedepsește!”, a declarat Bergodi.

Rapidul, condiții de top

Pentru a fi siguri că jucătorii vor beneficia de cele mai bune condiții în cele două deplasări, conducătorii Rapidului au decis să facă o la meciurile cu FC Botoșani și Hermannstadt, informație oferită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA de Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Jucătorii giuleșteni au zburat cu charter până la aeroportul Salcea, aflat la 30 de minute de Botoșani, iar mai apoi, după meci, tot de la Salcea, au zburat spre Sibiu, tot cu un charter închiriat de conducerea clubului/

O operațiune care costă peste 25.000 de euro, dar și-au dat seama că fără să investești zi de zi nu se poate. Mă bucur că vorbim de condițiile astea la Rapid, mă bucur că echipa leagă victorii. Cupa este importantă pentru că poți merge în competițiile europene.

Cu charter, hotel și tot, deplasarea la Botoșani a fost 25.000 de euro. Echipa stă la hoteluri de 4-5 stele. Sibiul nu este un oraș ieftin. Îți dai seama că nu poți, fiind două meciuri legate, cupă-campionat, nu poți lua 18 jucători în lot. Trebuie să facă deplasarea 24-25 de jucători plus staff-ul, doctori, maseuri. Se acumula oboseală astfel”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERIGA.