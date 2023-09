Măldărășanu, gata să încurce Rapidul în lupta la titlu: „Am avut rezultate bune contra lor”

Rapid , duminică, 1 octombrie, ora 18:00, în etapa cu numărul 11 din SuperLiga. Totuși, giuleștenii întâlnesc o nucă extrem de tare. Sibienii nu au mai pierdut de 8 meciuri.

Măldărășanu, pregătit de duelul cu Hermannstadt – Rapid: „Am avut rezultate bune contra lor”

Marius Măldărășanu este pregătit să o înfrunte pentru a treia oară în carieră pe Rapid din postura de antrenor. Fost campion cu giuleștenii ca jucător, „Măldă” a recunoscut că Rapid este în sufletul său, însă singura opțiune la meciul de la Sibiu este victoria. , în returul din sezonul trecut.

„Cum am spus și înainte de meciul cu Petrolul. Asta e soarta și ne-a adus față în față eu din postura de antrenor ca și adversar a lor. Același lucru se întâmplă și contra Rapidului. Am mai fost adversar, am făcut rezultate bune. Îmi doresc victoria indiferent că Rapid este în sufletul meu. E normal, am jucat 10 ani acolo, am câștigat 9 trofee. Nu am cum să nu simt ceva pentru aceste echipe la care am jucat.

Sunt profesionist, îmi doresc să câștigăm, avem o echipă bună, avem un parcurs destul de bun. Spun destul de bun pentru că puteam fi mai sus sau puteam avea mai multe puncte. Estre frustrarea și nemulțumirea mea și a jucătorilor. Întâlnim Rapid, o echipă care și-a propus anul acesta mai mult, primele 3 locuri.

Trec printr-o pasă bună, o echipă cu un joc ofensiv de când a venit Bergodi, un joc foarte bun acasă cu CFR Cluj, un joc foarte bun în deplasare cu Botoșani, chiar dacă au schimbat mulți jucători se vede că s-a creat o omogenitate. O echipă care are o tranziție foarte bună cu jucători de viteză și aici trebuie să avem grijă”, a declarat Marius Măldărășanu.

Marius Măldărășanu îi știe jocul lui Cristiano Bergodi: „L-am avut antrenor”

Marius Măldărășanu a câștigat titlul cu Rapid în 1999. Fostul mijlocaș ofensiv a îmbrăcat tricoul „alb-vișiniu” în perioadele 1998-2003 și 2003-2008, fiind o scurtă perioadă de timp împrumutat la Beșiktaș, în Turcia.

„Măldă” și-a lăudat jucătorii pentru profesionalismul de care au dat dovadă în această perioadă în care se joacă la foc automat. Cristiano Bergodi, antrenor la Rapid în perioada 2007-2008, l-a avut ca elev pe Marius Măldărășanu.

„Ne dorim să câștigăm, cu mentalitatea asta trebuie să intrăm la fiecare meci. La final tragem linie dacă suntem mulțumiți. Este al 5-lea meci în două săptămâni. Mă bucur că am gestionat bine toată această perioadă. Asta le-am spus băieților înainte de antrenament.

Oricât am vrea să gestionăm momentele astea depindem de profesionalismul lor și au dovedit că sunt profesioniști. Știu să refacă între antrenamente, între meciuri, pentru că mai sunt două meciuri (n.r. până la pauză).

„Așteptările sunt mari la Rapid indiferent de obiectiv”

Rapid a jucat bine și anul trecut cu Adi (n.r. Mutu). Într-adevăr, erau foarte bine organizați din punct de vedere defensiv. Au suferit în anumite momente. Așteptările sunt mari acolo indiferent de obiectiv. Suporterii vor mai mult, iar tu ca antrenor sau jucător trebuie să îți dorești. Pe Bergodi îl știu pentru că l-am avut antrenor. Știu ce fotbal juca și când antrena Sepsi.

Echipa arată bine, dar și noi arătăm destul de bine. Suntem pe un trend ascendent cu rezultate pozitive. Moralul jucătorilor este bun. O să iasă un meci frumos”, a mai spus Marius Măldărășanu.

Marius Măldărășanu, ultimele detalii despre Dragoș Iancu: „Urmează perioada cu adevărat grea”

Dragoș Iancu a suferit o fractură de peroneu, maleolă și ligamentele gleznei, după o intrare dură a lui Valentin Țicu în startul meciului Petrolul – Hermannstadt, scor 0-0, în etapa a 10-a din SuperLiga. Măldărășanu a explicat că de-abia acum urmează perioada grea pentru jucătorul său.

„Am vorbit cu el, a fost ziua lui și era normal să vorbim. Era foarte pozitiv. Astăzi (n.r. sâmbătă) a ieșit din spital și după o perioadă de două săptămâni îi scot firele și în funcție de cum arată piciorul va începe recuperarea.

Aia va fi perioada cu adevărat grea, dar este un jucător rămâne foarte mult pe teren după antrenament. Datorită felului de a fi, va reveni. Indisponibili nu sunt. Suntem foarte bine”, au fost cuvintele lui Hermannstadt.