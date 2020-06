Cristiano Bergodi, fericit după debutul cu victorie la Craiova, dar atrage atenția: „Trebuie să ne îmbunătățim!”

Cristiano Bergodi a avut emoții mari la primul meci pe banca tehnică a Universității Craiova, însă „dubla” lui Elvir Koljic le-a adus oltenilor toate cele trei puncte din duelul cu Astra Giurgiu, 2-1.

Tehnicianul italian s-a aflat la primul meci pe banca tehnică a Craiovei, după numirea în plină pandemie anunțată în exclusivitate de FANATIK.

În urma victoriei, formația din Bănie continuă să păstreze șanse în lupta la titlu cu CFR Cluj.

Cristiano Bergodi, bucuros după debutul cu victorie la Craiova

Cristiano Bergodi s-a bucurat pentru debutul cu victorie pe banca tehnică a Universității Craiova și a ținut să-l felicite pe Elvir Koljic, eroul din meciul cu Astra Giurgiu, reușind o „dublă”:

„A fost un meci în care am suferit, dar echipa a arătat bine în prima repriză. Am avut şase, şapte ocazii foarte bune, am dat două goluri.

A fost un meci reuşit, e normal că la început nu avem un ritm. Cei de la Astra au jucat un meci și au avut o intensitate mai mare în prima repriză.

Nu putem compara un meci amical cu un meci oficial. Băieţii au jucat bine, au avut multe ocazii”.

„Defensiva trebuie îmbunătățită”

Cristiano Bergodi a continuat și consideră că faza defensivă trebuie îmbunătățită pentru următoarele partide pe care oltenii le au de disputat: „E bine că nu se vorbeşte în general”.

„Vedem ce putem face. Nu e uşor, trebuie să îmbunătăţim jocul pe faza defensivă, chiar dacă a doua repriză au intrat doar o dată în careu, dar ne-au dat gol. Se poate face mai bine, eu îi felicit pentru victorie pe băieți.

Cu Botoşani e un meci greu, are o echipă cu jucători de calitate, au meritat acest loc în play-off”, a mai spus Cristiano Bergodi.