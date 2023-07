Cristiano Bergodi, mulţumit: “Puncte de moral!” Promisiunea lui Papeau pentru fanii Rapidului

în deplasarea de la Mediaş, cu Universitatea Cluj. Dugandzic, şi Papeau au marcat golurile unei victorii concludente pentru echipa lui Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, mulţumit: “Trei puncte de moral!”

Antrenorul giuleştenilor, Cristiano Bergodi, a declarat după meci că este mulţumit de prestaţia jucătorilor săi, fiind fericit de obţinerea celor trei puncte:

“Erau foarte importante aceste trei puncte pentru moralul băieților. U Cluj este o echipă cu experiență. Se dorește mai mult, este presiune. Cu patru puncte suntem acolo, e important că suntem sus.

Marko a făcut un meci foarte bun, îi dă încredere. Ne gândim la meciul de vineri cu Botoșani”, a declarat antrenorul Rapidului.



Cîrjan: “Vrem ca la finalul sezonului să câştigăm cel puţin un trofeu”

Cătălin Cîrjan a avut o nouă evoluţie solidă pentru Rapid. Mijlocaşul venit de la Arsenal a ieşit puţin accidentat, dar a declarat că va fi apt pentru următorul meci al giuleştenilor:

“Suntem foarte fericiţi. Ne-am dorit victoria, vrem să legăm victorii. U Cluj este o echipă bună, dar am jucat bine şi ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Sunt puţin lovit după meci şi cred că va fi din ce în ce mai bine.

Fanii sunt extraordinari, ne susţin din primul până în ultimul minut. Victoria este pentru ei. Vrem ca la finalul sezonului să câştigăm cel puţin un trofeu”, a spus Cîrjan la final.

Papeau: “Dacă vom fi pe primele locuri putem visa la titlu”

Jayson Papeau a declarat la finalul meciului că în acest sezon vrea să îşi cimenteze locul de titular. Fotbalistul a declarat că Rapidul se poate bate la titlu şi dacă va fi între primele clasate, orice este posibil:

“Este diferit. Antrenorul ne cere să punem presiune. S-a văzut că am reușit să câștigăm posesia. Trebuie să continuăm la fel. Bineînțeles că nu este cea mai bună formă a mea.

Sezonul trecut am avut probleme, dar m-au ajutat să mă dezvolt ca jucător și ca persoană. Am în minte că nimeni nu mă poate opri. Vreau să continui să joc la fel de bine, să joc cât mai multe minute, să am un ritm bun, să continui să marchez și să contribui cu pase decisive.

Oricine poate visa. Nu voi spune da sau nu, trebuie să luăm meci cu meci. Sunt doar două meciuri, nu putem vorbi despre titlu. Trebuie să continuăm așa. În iarnă vom vedea, dacă vom fi pe primele locuri putem visa la titlu”.