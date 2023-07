U Cluj – Rapid, ora 21:30, în etapa 2 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul U Cluj – Rapid are loc duminică, 23 iulie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 2-a din SuperLiga. Ardelenii au început sezonul cu un egal la Ploiești, cu ceva noroc, pentru că Budescu a ratat un penalty spre finalul partidei. Si Rapid a pornit tot cu un egal, 0-0 acasă cu Sepsi Sf. Gheornghe, cu oaspeții având un gol anulat de VAR, dar care pare a fi fost totuși valabil.

Unde se joacă meciul U Cluj – Rapid

Confruntarea – Rapid se desfășoară duminică, 23 iulie, de la ora 21:30, pe stadionul Gaz Metan din Mediaș. Clujenii sunt obligați să joace primele două meciuri de pe teren propriu din acest sezon, cu Rapid în etapa a 2-a și cu Dinamo în etapa a 4-a pe stadionul din Mediaș, ca urmare a faptului pe Cluj Arena se va desfășura în perioada 3-6 august un mare festival de muzică, Untold.

Oficialii clujeni au încercat să dispute aceste două partide pe noul stadion din Sibiu dar nu au ajuns la un acord și singura variantă viabilă a rămas stadionul din Mediaș. Se speră ca și în aceste condiții Șepcile roșii să aibă totuși parte de o importantă susținere, mai ales că se știe din cealaltă tabără câ la partidă va fi prezent un important contigent de suporteri ai Rapidului, de la București și din restul țării.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Rapid

Partida U Cluj – se joacăduminică, 23 iulie, de la ora 21:30, pe stadionul Gaz Metan din Mediaș în etapa a 2-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări în direct și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mediaș duminică, 23 iulie, va fi o vreme caldă, dar cu posibilități destul de mari pentru cel puțin o repriză de ploaie. Maxim zilei va urca în termometre până la 34 de grade dar la ora partidei vor mai fi în jur de 28-29 grade, totuși, destul de mult la acea oară și prin urmare sunt foarte probabile hidratări pe fiecare repriză. Este chiar ora la care sunt cele mai mari șanse de ploaie.

Ce absențe există în întâlnirea U Cluj – Rapid

Suntem la început de sezon, cele două echipe nu au avut jucători eliminați în prima etapă iar accidentări serioase nu au apărut încă. Așa încât antrenorii Toni Petrea respectiv Cristiano Bergodi au cum să-și alcătuiască formulele de start cum doresc. Clujul are o linie de mijloc extrem de solidă, cu venirile lui Popadiuc și Bordeianu, dar mai are nevoie de cel puțin un atacant, lângă Daniel Popa.

Ușor, ușor, se pare că italianul Bergodi îi cam scoatee din schemă pe veteranii Dragoș Grigore, în centrrul apărării și Junior Morais pe banda stângă, pentru că apar Iulian Cristea respectiv Braun. Și atacul pare îl avea deja ca punct fix pe tânărul Cârjan lângă Dugandzic și Fusho. Iar Horațiu Moldovan e de nemișcat din poartă.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Rapid

Și acest meci are cote neașteptat de echilibrate, casele de pariuri considerând că noua echipă a clujenilor arată foarte bine și, în consecință, poate pune serioase probleme. De aceea Rapid este favorită la cotă 2,50 iar Șepcile roșii au primit cotă 3.00. Șansă dublă X2 are cotă de 1,40 iar șansă dublă 1X cotă 1,60. Gol marcat U Cluj are cotă 1,55 iar gol înscris de Rapid are cotă de 1,40.

Ultimul meci dintre cele dou echipe s-a jucat anul acesta la Cluj și s-a terminat fără goluri, așa cum fusese mai înainte și jocul de Cupa României disputat tot oe Cluj Arena. Este pentru prima dată când cele două echipe joacă partida de pe terenul Universității Cluj la Mediaș, de vină fiind muzica.