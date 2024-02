Rapidul lui Cristiano Bergodi a reușit să facă un meci mare în Gruia, contra celor de la CFR Cluj, și în startul meciului. Pe durata partidei, giuleștenii au avut parte și de două vești proaste: . Rapidul a ajuns la 4 victorii din tot atâtea meciuri în anul 2024.

Cristiano Bergodi și secretele sale din 2024! Cum a reușit 4 victorii din 4 meciuri anul acesta: „Băieții au jucat cu o atitudine extraordinară”

Cristiano Bergodi a vorbit cu întârziere la finalul meciului, pentru că imediat după fluierul de sfârșit de partidă al lui Colțescu, jucătorii și antrenorul Rapidului au mers să petreacă alături de suporterii veniți la Cluj.

ADVERTISEMENT

„Îmi felicit băieții că au jucat cu o atitudinea extraordinară. Nu e deloc ușor să câștigi aici. Am avut și probleme pentru că a trebuit să schimbăm doi jucători, Săpunaru și Onea. A fost greu. Dar am avut și ocazii. Mi-a plăcut atitudinea băieților și cum au acoperit spațiile.

Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ, dar sunt sigur că dacă vom juca cu această ambiție și atitudine putem face lucruri frumoase. Am o echipă foarte bună. Ați văzut cum a intrat și Braun, s-a comportat foarte bine. Am o echipă competitivă.

ADVERTISEMENT

Meciul de azi nu era unul decisiv, că nu înseamnă acum că CFR va fi scoasă din luptă. Doar cine vrea să facă vrăjeala asta, dar CFR nu e scoasă din luptă”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Djokovic compară Rapidul cu CFR-ul din 2017!

Damjan Djokovic, jucător cu 4 titluri în palmares la CFR Cluj și fotbalistul care a marcat unicul gol al meciului în această seară, a comparat cu cea din sezonul 2017-2018 din Gruia, când ardelenii au transferat mai mulți jucători și au câștigat titlul.

ADVERTISEMENT

„La CFR Cluj m-am simțit ca acasă. Am rămas prieten cu foștii colegi, dar pe teren e vorba de muncă. Am făcut un pas înainte prin această victorie. Echipa asta are calitatea de a face performanțe, mai ales după ultimele transferuri făcute în iarnă.

Dar trebuie să așezăm jocul un pic. Și în Gruia când am început proiectul în 2017 am început cu vreo 20 de jucători noi. Avem drumul nostru, trebuie să mai câștigăm puncte pentru a vorbit despre un obiectiv mare”, a spus și Damjan Djokovic.

ADVERTISEMENT

„Cel mai important e că am câștigat. Știam că trebuia să ne apărăm bine, pentru că de atacat am atacat. Sper să o ținem tot așa. Ne-am bucurat cu suporterii la final, au venit într-un număr foarte mare aici la Cluj” – Marian Aioani, portar Rapid

Superliga continuă să fie condusă de FCSB, cu 51 de puncte, urmată de Rapid, cu 45 de puncte, iar pe poziția a treia se află CFR Cluj, care a acumulat 42 de puncte. Universitatea Craiova este și ea pe locul 4, cu 38 de puncte.