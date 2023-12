Cristiano Bergodi, supărat după eliminarea Rapidului din Cupa României Betano: „Nu azi am pierdut calificarea”

Antrenorul giuleștenilor a sperat la mai mult din partea jucătorilor săi și vrea de la aceștia să fie mai concentrați în faza de finalizare, spunând că împotriva unor echipe puternice precum CFR Cluj trebuie să profiți la maximum de fiecare ocazie.

Cristiano Bergodi, supărat după eliminarea Rapidului din Cupa României Betano

Cristiano Bergodi a fost supărat după , în urma confruntării de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-0, partidă la care giuleștenii aveau nevoie de victorie:

„Suntem dezamăgiți, dar ce putem să facem. Am întâlnit o echipă foarte bună, nu am pierdut aici calificarea. Am încercat să vin de pe bancă cu doi atacanți, dar nu a fost să fie.

Nu știam rezultatele, îmi spune cineva de pe bancă, dar mă gândeam doar să dau indicațiile și să facem lucruri pozitive pe teren. Am ratat un obiectiv, acum obiectivul din campionat rămâne. Campionatul e lung și vrem să rămânem acolo sus.

Am avut și noi situațiile noastre bune, a apărat bine și portarul lor. Am putut marca, dar nu a fost să fie. Jucătorii au luptat, nu poți să le reproșezi ceva”.

„Calificarea nu a fost pierdută astăzi!”

„Calificarea nu a fost pierdută astăzi, a fost pierdută la alt meci. În acest moment nu avem un moral foarte bun, am avut înfrângerea cu U Cluj, când aveam șanse să ajungem pe locul doi.

Am încercat, dar nu suntem într-o perioadă așa de bună, am făcut tot ce am putut face împotriva unei echipe bune precum CFR Cluj”, a .

„E dureros să te certe fanii, dar știm cum gândesc suporterii noștri, le-am spus și la ședință că trebuie să acceptăm și momentele mai puțin bune. Asta e în Giulești, e bine când merg lucrurile bine, după e și reversul medaliei.

Ăsta e fotbalul, ne pare rău și pentru fani, pentru fani era un lucru important, la fel și pentru noi. Eu după meciuri nu vorbesc, nu fac asta. Băieții erau dezamăgiți, dar trebuie să mergem înainte și să ne uităm la meciul din campionat cu Voluntari, trebuie să câștigăm”, a mai spus antrenorul Rapidului.