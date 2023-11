Cristiano Bergodi, supărat după Rapid – U Cluj 2-3: „Am picat testul maturității!”

Rapid a avut un avantaj de două goluri la pauză, însă după revenirea pe teren, jucătorii „șepcilor roșii” au preluat conducerea partidei, marcând nu mai puțin de trei goluri, creând unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din actualul sezon de SuperLiga 1.

Cristiano Bergodi, supărat după Rapid – U Cluj

Cristiano Bergodi a fost supărat după înfrângerea dramatică suferită de , scor 2-3, fiind de părere că jucătorii săi au fost prea relaxați după ce au terminat prima repriză cu un avans de două goluri: „Puțină lipsă de maturitate.

Am picat acest test. De la 0-2 nu se poate pierde, sunt prostii când se spune că 2-0 e un rezultat periculos. Am jucat altă repriză față de cum începusem.

Am luat mai multe contraatacuri în acest meci decât am făcut-o în tot campionatul. A fost un meci spectaculos, au fost prea multe ocazii, din această cauză am primit goluri, ne-am dezechilibrat în a doua repriză.

„O repriză de uitat pentru noi!”

„E o repriză de uitat pentru noi, nu putem să primim așa goluri mai ales când jucăm acasă. Am avertizat băieții, dar eu sunt conducătorul. Am jucat prea deschis și nu ar trebui.

Aveam meciul în mână, dar nu păstram linia de fundași, înseamnă că am rămas în vestiar. Asta este, mergem înainte acum. Am încercat să băgăm și atacanți, pentru că trebuia să recuperăm rezultatul sau să câștigăm”, a .

„Pe teren trebuie să se vadă, să nu ne dezechilbrăm. Meciul se poate câștiga și la final, dar noi ne-am dezechilibrat pe final. Nu a fost o echipă resemnată Rapidul. Când iei golul 3, e normal că te ucide, nu e ușor.

Noi am încercat să venim cu jucători ofensivi de pe bancă. Ne-am dezechilibrat. Am venit după o perioadă foarte bună, ne-am pus cu picioarele pe pământ, învățăm din greșelile noastre.

Important e să fim ofensivi, trebuie să avem și un echilibru, dacă nu te pedepsesc adversarii, cum a făcut și Universitatea Cluj astăzi”, a mai spus antrenorul Rapidului.