Rapid – CFR Cluj, în etapa 3 din grupele Cupei României Betano. Totul pentru victorie

Meciul Rapid – CFR Cluj are loc miercuri, 6 decembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul Este o partidă foarte importantă pentru Asta pentru că U Cluj are mari șanse să câștige la Botoșani și a termina prima.Dacă în partida de la București s-ar consemna egalul, iar în meciul de la Alexandria gazdele ar învinge pe CSA Steaua, am consemna marea surpriză ca penultima clasată din Liga 2 să însoțească în sferturi pe studenții de pe Someș!

Unde se joacă meciul Rapid – CFR Cluj, din etapa a 3-a a grupei A din Cupa României Betano

Întâlnirea Rapid – CFR Cluj se dispută miercuri, 6 decembrie, de la ora 19:00, pe stadionul din cartierul Giulești, în București, în etapa a 3-a din grupa A a Cupei României Betano. Este un meci decisiv pentru ambele formații, care au ca obiectiv calificarea în sferturile de finală ale competiției, mai ales Rapid, care ar dori mult să serbeze centenarul clubului ridicând trofeul Cupei României.

Este o confruntare sută la sută a școlii de antrenori italiene, între Cristiano Bergodi de la Rapid, și ca urmare a rezultatelor proaste înregistrate în ultimele cinci meciuri, în care a câștigat o singură dată. Ca de obicei, va fi multă afluență de public pe stadionul din Giulești, mai ales că vorbim de două dintre cele mai bune echipe din fotbalul românesc.

Cine transmite la TV partida Rapid – CFR Cluj

Partida Rapid – CFR Cluj se joacă miercuri, 6 decembrie, de la ora 19:00, pe stadionul din cartierul Giulești, în București, în etapa a 3-a din grupa A a Cupei României Betano. Ea va fi televizată pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, miercuri, 6 decembrie, de ziua Sfântului Nicolae, va fi permanent un cer acoperit, iar de la ora 17:00 există mari perspective ca până a doua zi spre seară să trecem la un regim pluvial nu de intensitate dar continuu. Maxima zilei va atinge 7 grade la prânz, la ora partidei undeva la 4 grade. Arbitrul meciului este Marian Barbu din Făgăraș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Rapid – CFR Cluj

Ambii tehnicieni nu se pot folosi de toți jucătorii din lot, iar problema cea mare este că accidentații fac parte din categoria titularilor, cu mare impact în jocul echipei. La Rapid este vorba de trio-ul alcătuit din mijlocașul ofensiv Emmers și atacanții Albion Rrahmani și Claudiu Petrila. Foarte probabil Soni va fi titular ca vârf în atacul lui Bergodi.

sunt out mai mult jucători defensivi: Cristi Manea, Ajeti, Kresic, Camora, dar și atacantul Daniel Bîrligea. Cu toate acestea, Mandorlini va forța prin utilizarea a trei oameni în atac, Otele – Juricic – Krasniqi. CFR caută cu orice preț calificarea și pentru faptul că ar fi al doilea an la rând în care vecinii de la U ar merge în sferturi și echipa din Gruia ar rămâne la televizor.

Cote la pariuri la jocul Rapid – CFR Cluj

Meciul este extrem de echilibrat în viziunea caselor de pariuri, care acordă cote foarte apropiate pentru victorie. Rapid are 2,65 pentru a câștiga, CFR Cluj nu e deloc departe, la numai 20 de sutimi în urmă. Șansă dublă 1X are cotă de 1,40, iar șansă dublă X2 cotă de 1,45. Gol marcat de Rapid are cotă de 1,35, iar al oaspeților este identic.

Pentru ardeleni este un examen greu și prin prisma faptului că de la revenirea în primul eșalon toate cele patru partide jucate la București, cu Rapid gazdă, au avut același deznodământ, adică victorii ale giuleștenilor. E drept, au fost meciuri de campionat, dar oricum este un semnal de alarmă de care oaspeții trebuie să țină cont.