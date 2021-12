Cristiano Ronaldo nu mai are răbdare până la Crăciun. Cum a intrat în spiritul sărbătorilor. Foto

Chiar dacă mai sunt cel puțin două săptămâni până la Crăciun, Cristiano Ronaldo a dat deja startul pregătirilor. Nu de unul singur, ci împreună cu frumoasa lui soție, Georgina Rodriguez și cei patru . Stau mărturie imaginile publicate recent în mediul online, spre bucuria fanilor, care l-au răsplătit cu zeci de mii de like-uri.

Cel mai probabil, starul portughez a „furat startul” din dorința de a petrece momente de neuitat alături de familie, mai ales că programul competițional nu îi oferă prea multe ocazii de acest gen. Pe 27 decembrie, Manchester United va da piept cu Newcastle, ca trei zile mai târziu să primească vizita lui Burnley.

Cristiano Ronaldo a fost deja cuprins de febra Sărbătorilor. Cum și-a împodobit locuința

În apropierea celei mai frumoase perioade din an, maiestuoasa vilă – dotată cu nu mai puțin de șapte dormitoare, o sală complexă de fitness, de înaltă tehnologie, piscină și, nu în ultimul rând, jacuzzi – a căpătat un aer de sărbătoare. Asta datorită superbelor ornamente cu care întreaga familie a avut grijă s-o împodobească înaintea Crăciunului.

CR7 nu va avea, însă, prea mult timp la dispoziție, pentru că formația de pe Old Trafford va disputa nu mai puțin de cinci meciuri până la finalul anului inclusiv pe 27 și 30 decembrie. Este vorba despre duelurile cu Norwich (11 decembrie), Brentford (14 decembrie), Brighton (18 decembrie), Newcastle (27 decembrie) și Burnley (30 decembrie). În plus, imediat după startul noului an, „diavolii” vor da piept cu Wolverhampton.

Englezii i-au aflat secretul. Cum reușește Ronaldo să se mențină în formă

Deși are 36 de ani, Cristiano Ronaldo evoluează aproape în fiecare meci și este într-o formă de invidiat. Secretul lui? Criosauna folosită și în cele trei sezoane petrecute în Italia, la Juventus.

„Nu a fost deloc ușor să transportăm camera de crioterapie din Italia în Cheshire, dar acum o are la dispoziție și este foarte fericit.

Aceasta îl va ajuta în procesul de recuperare după fiecare meci”, au dezvăluit surse din anturajul lui Cristiano Ronaldo, citate de publicația britanică .

Un fost coleg l-a dat de gol: „L-am văzut mâncând și fast food”

Și pentru că alimentația joacă un rol extrem de important în viața unui sportiv, starul portughez nu se abate niciodată de la regimul său alimentar. Asta nu înseamnă, însă, că în meniu nu se strecoară uneori și .

„L-am văzut mâncând orice, chiar și fast food, dar în cantități mici. Întotdeauna eram atenți la ce mâncam. Știam că Ronaldo era cel mai bun și voiam să imităm tot ce făcea el.

În general, mâncam foarte ‘curat’, quinoa și alte lucruri sănătoase. Multe ouă, cartofi dulci și brocoli”, a mărturisit Jose Fonte, fost coechipier al lui Ronaldo la echipa națională.

„Nu există ingrediente scumpe în dieta lui Ronaldo, Doar sănătoase. Folosesc ingrediente naturale și organice – pește, pui, ouă, avocado, ulei de cocos și orez negru. Trebuie să ai grijă de corpul tău ca și cum ai avea grijă de un Ferrari!

Folosesc ulei de cocos (n.r. motivul pentru care Ronaldo arde foarte multe calorii). Este la fel de important să bei și multă apă, dar să fie purificată. Și multă!

Desigur, toate acestea se combină cu antrenamentele intense. Dar odihna este la fel de fundamentală precum nutriția si antrenamentele, inclusiv cea de după-amiază. Și e important să mânânci seara devreme, nu târziu”, a declarat și Giorgio Barone, bucătarul personal din perioada petrecută de CR7 în Italia.