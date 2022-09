Cristiano Ronaldo, KO în Cehia – Portugalia! Portarul l-a umplut de sânge. Ce decizie a luat arbitrul. Video

Cu un start de sezon modest la Manchester United, unde nu mai este titular de drept, Cristiano Ronaldo a dat totul la naţionala Portugaliei, alături de care participă în ultimele etape din . Lusitanul a fost la un pas de o accidentare gravă în meciul cu Cehia.

În minutul 18 al meciului Cehia – Portugalia, la scorul de 0-0, Cristiano Ronaldo a vrut să-i ia faţa lui Tomas Vaclik, portarul cehilor, însă cei doi s-au ciocnit. Starul lui Manchester United a fost lovit cu braţul în figură de adversar şi a căzut pe teren.

Medicii au intervenit imediat, iar pe reluări s-a putut vedea cum sângele a început să curgă pe faţa lui Cristiano Ronaldo. După ce a primit îngrijiri şi i-a fost aplicat un bandaj pe nas, jucătorul de 37 de ani a revenit pe teren.

Don’t Give Up C. Ronaldo

Arbitrul nu a dictat o lovitură de la 11 metri, după ce Cristiano Ronaldo fusese semnalizat într-o poziţie de ofsaid la acea fază. Atacantul este la meciul cu numărul 190 pentru naţionala Portugaliei, însă în prima repriză nu s-a lipit de gol.

La 21 de minute după ce a fost făcut KO de Tomas Vaclik, a ratat o ocazie uriaşă pentru Portugalia. Bruno Fernades l-a găsit perfect pe colegul său de la Manchester United, însă fotbalistul de 37 de ani a avut o execuţie modestă, după ce a trimis mingea mult peste poarta cehilor.

Cristiano Ronaldo what is this?

-vv

— LG (@LG____44)