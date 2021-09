Cristiano Ronaldo, primul interviu după ce a semnat cu Manchester United: „Sir Alex este ca un tată în fotbal!”

Manchester United a plătit 15 milioane de euro, italienilor de la Juventus, pentru transferul lui Cristiano Ronaldo, care a semnat un contract valabil doi ani. Torinezii ar urma să primească încă opt milioane de euro, sub formă de bonusuri. Iar CR7 urmează să aibă un salariu de aproximativ 28 de milioane de euro, pe sezon.

Cristiano Ronaldo, primul interviu după ce a semnat cu Manchester United

că Sir Alex Ferguson a fost „cheia” revenirii sale la Manchester United.

În același timp, CR7 a avut un mesaj pentru suporterii , pe care speră să-i vadă cât mai curând.

„Așa cum știți, am avut o istorie fantastică la acest club, am venit aici când aveam doar 18 ani, sunt foarte fericit să mă întorc acasă după 12 ani. Mă bucur foarte mult și abia aștept să debutez.

Așa cum știe toată lumea, de când am semnat cu Manchester United la 18 ani, Ferguson a fost «cheia».

Îmi aduc aminte că am jucat împotriva acestui club când eram la Sporting și pentru mine Sir Alex este ca un tată în fotbal. M-a ajutat mult, m-a învățat multe și a avut un rol important.

Prin prisma relației noastre, vorbim tot timpul și este o persoană incredibilă, îl plac foarte mult și a fost cheia pentru poziția în care mă aflu acum, cea de a semna cu Manchester United.

Cred că este cea mai bună decizie pe care puteam s-o fac, este exact la țintă, în opinia mea. M-am mutat de la Juventus la Manchester, este un nou capitol și sunt foarte mândru și fericit și vreau să fac din nou istorie, să ajut clubul să câștige trofee.

Cristiano Ronaldo: „Fanii sunt cheia fotbalului!”

Am avut o discuție (n.r. cu Ole Gunnar Solskjaer), dar sigur că voi avea mai mult timp să vorbesc cu el față în față, pentru a ști la ce să mă aștept. Așa cum știți, am jucat cu el doi-trei ani la Manchester United și am o relație bună cu el, dar acum suntem în roluri diferite, eu sunt jucător și el antrenor.

Am o relație extraordinară cu el și am venit la Manchester pentru a ajuta echipa să obțină rezultate, iar antrenorul poate să mizeze pe mine pentru orice dorește, sunt disponibil pentru tot.

Fanii sunt cheia fotbalului. Acum, cu stadioanele din nou pline de suporteri, nu mai este ca acum un an, cu stadioanele goale. Sunt mândru de faptul că fanii lui Manchester United sunt speciali.

Știu că încă îmi cântă numele pe stadion, ceea ce mă face și mai fericit, iar scopul meu este să dau totul pe teren, așa cum am făcut tot timpul. Sper să îi văd foarte curând”, a spus Cristiano Ronaldo, pentru site-ul lui Manchester United.