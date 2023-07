Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor, dezvăluiri despre divorțul de Roberto: “A încălcat una dintre reguli”

Cristina Bâtlan, unul dintre investitorii de la Imperiul Leilor, de la Pro TV, a făcut câteva dezvăluiri despre divorțul de Roberto. Femeia de afaceri a trecut prin momente grele după ce a aflat că fostul soț i-a fost infidel.

Cristina Bâtlan, dezvăluiri despre divorțul de Roberto. Ce a spus jurata de la Imperiul Leilor

este una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România. A reușit să pună bazele unui brand de lux de încălțăminte, care a devenit, treptat, un imperiu.

ADVERTISEMENT

Cristina Bâtlan a fondat acest brand alături de fostul ei soț, Roberto Bâtlan. Cei doi erau foarte tineri atunci când au devenit antreprenori, însă afacerea lor este un adevărat succes.

Afacerista și fostul ei partener de viață au fost împreună timp de 26 de ani. Aveau doar 18 ani atunci când au început o relație, iar ulterior și-au întemeiat împreună o familie.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, Roberto Bâtlan a fost infidel în căsnicia cu soția sa, așa că au pus imediat capăt relației. Afacerista a recunoscut că a fost foarte afectată de acest episod.

“Nouă ni s-a părut că avem nevoie în relație noastră de niște reguli. Dacă ne certăm și unul din noi pleacă de acasă, ne-am despărțit. Ne-am ținut de ea toată viața. Următoarea regulă era: niciunul dintre noi nu minte.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat în timp, unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Nu ne supărăm, că e dreptul să încalci. Un partener nu e un obiect. El era într-o relație, eu nu aveam nicio relație. Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două.

A fost o durere enormă, am simțit că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu și nu am putut. În momentul în care am aflat, în ziua aia ne-am despărțit”, a declarat femeia de afaceri în cadrul podcastului , găzduit de Mihai Morar.

În ce relații sunt acum foștii soți

Cu toate că , Cristina și Roberto Bâtlan au rămas în relații bune și chiar sunt prieteni. Fostul soț al vedetei a regretat foarte tare infidelitatea față de cea alături de care a construit un imperiu.

ADVERTISEMENT

“Am reușit, am o formulă proprie. Suntem foarte bine unul cu altul. Roberto nu mai minte, e eliberat de faptul că nu este obligat să mintă. De multe ori îmi spune: Nu mai vreau să mint niciodată în viața mea. Noi suntem cei mai buni prieteni”, a mai spus afacerista.