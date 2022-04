Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor, divorț după 26 de ani de mariaj: “Nu puteam să concep că mă minte”

Femeia de afaceri a divorțat de bărbatul alături de care are un băiat în vârstă de 18 ani. Destrămarea mariajului a venit după 26 de ani de mariaj, vedeta de la Pro TV mărturisind că a descoperit că-i este infidelă.

Cristina Bâtlan, mariaj destrămat după 26 de ani. Care a fost motivul investitoarei de la Imperiul Leilor

Cristina Bâtlan și Roberto au ajuns pe drumuri separate după o relație de foarte lungă durată. a descoperit că bărbatul are amantă, lucru care a afectat-o enorm și a decis să pună punct. Nu a stat deloc pe gânduri.

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o.

Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Când cineva mi-a deschis ochii, că uite ce se întâmplă.

Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Tot ceea ce proiectasem eu, atunci mi-am dat seama că sunt praf.

După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt. Într-o relație, nu e unul de vină, sunt amândoi de vină. De ce era mai de vină Roberto că și-a găsit pe cineva decât eu, care nu îl vedeam pe el?

În momentul în care am aflat ne-am și despărțit, în secunda aia. Nu m-am gândit să îl iert, eu nu pot să accept minciuna. Nu puteam să accept așa ceva. Eu am trecut peste, am lucrat foarte mult, mi-am luat câțiva ani.

Aveam zile când mă gândeam de ce mie, este vorba doar de ego. Li se întâmplă milioanelor de oameni. De ce nu ai fost atent la ce ți se întâmpla ție? Business-ul era deasupra relației”, a declarat Cristina Bâtlan în .

Cristina Bâtlan, prietenă cu fostul partener de viață

Fondatoarea brandului Musette a rămas în relații bune cu fostul partener de viață, Roberto, cu care este în continuare colegă de afaceri. Cei doi au pornit pe drumuri separate, însă Cristina Bâtlan a fost invitată inclusiv la nunta acestuia.

Despărțirea a intervenit în urmă cu 6 ani, însă actele de divorț aveau să fie semnate doi ani mai târziu. Acum, femeia de afaceri și fostul soț nu au deloc remușcări, mai ales că au împreună .

„Am vrut să facem o schimbare. Nu există iubire mai mare decât să îl lași pe omul de lângă tine liber. Mi se pare că iubirea este mai mare atunci pentru că este evident că eu nu îl folosesc și el nu mă folosește pe mine.

Dacă ai fi stat cu cineva 26 de ani și l-ai fi cunoscut ca pe buzunarul tău, după 26 de ani un om poate să descopere altceva”, a completat Cristina Bâtlan în același interviu.