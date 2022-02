Foto. Așa arăta iubita lui Cristian Boureanu înainte să fie celebră. Cristina Belciu a fost Miss Boboc în 2012

Cristian Boureanu și mai tânăra Cristina Belciu și-au asumat relația și nu se mai ascund. În ciuda diferenței de vârstă de 25 de ani, cei doi par foarte îndrăgostiți. Și-au început relația în luna decembrie a anului trecut, dar au decis să nu se afișeze public până acum când, săgetați de Cupidon, și-au făcut publică povestea de amor, înainte de Valentine’s Day.

Cine este noua cucerire a politicianului? În prezent, Cristina Belciu a bifat primul rol important ca actriță, după ce a fost distribuită în pelicula „Long Island Movie” , o producție italiană. De asemenea, a câștigat premiul „Cel mai activ blogger de fashion” în 2020, la Gala Digital Divas, organizată de revista VIVA.

În 2012, însă, înainte de a cunoaște succesul, Cristina Belciu a câștigat titlul de Miss Boboc a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, semn că încă de pe atunci se simțea confortabil în lumina reflectoarelor.

Iubita lui Cristian Boureanu a câștigat titlul de Miss Boboc

Cristina Belciu este originară din Moinești, acolo unde a și terminat Școala Gimnazială „Ștefan Luchian”. Liceul l-a făcut în Bacău. Aici a fost implicată în mai multe proiecte și chiar a câștig titlul de Miss Boboc a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.

Tot pe vremea liceului, iubita lui Cristian Boureanu a reprezentat România în Parlamentul European al Tinerilor, după cum a dezvăluit chiar ea, .

„Așa este, dar nu m-am mai ocupat de asta. În timpul liceului am fost delegat la Parlamentul European al Tineretului. Am mers la câteva ședințe de acest gen, am fost și la mare unde a avut loc o reuniune în care am stabilit miniproiecte de mediu, de sănătate…

Când am fost aleasă, am dat un fel de test online. Eram încă în clasa a VIII-a și eram cea mai tânără de la noi din zonă. Dar a fost demult.”, spunea Cristina Belciu, în 2018.

, a venit în București imediat după examenul de bacalaureat. Cristina Belciu a studiat Comunicare și Relații Publice, la Facultatea de Litere, din cadrul Universității din București.

Încă de pe atunci era pasionată de modă și a dezvăluit că, timp de doi ani, a fost cea care a cusut hainele pe care elevii Colegiului „Vasile Alecsandri” le-au purtat la Balul Bobocilor.

În 2017, Cristina Belciu a fost nominalizată la Gala Digital Divas

În urmă cu câțiva ani, Cristina Belciu nici nu-și imagina că o să ajungă să fie apreciată de publicul internațional. Acestea deținea un blog axat pe fashion, numit „ , unde publica articole despre haine, viața sa personală, dar și versuri compuse chiar de ea.

Ținutele vestimentare le gândea de una singură, iar fotografiile erau făcute de iubitul Cristinei Belciu de la acea vreme.

„Sunt și blogger. Fac articole despre îmbrăcăminte, despre mine… Eu îmi fac ținutele iar de poze se ocupă prietenul meu. Totul a început ca un hobby din care am început să câștig bani. A ajuns ca un job, doar că nu se simte așa pentru că fac ce-mi place.”, a declarat iubita lui Cristian Boureanu în interviul amintit anterior.

Acest lucru a făcut ca în 2017, „The Voguish Signature” să-i aducă Cristinei Belciu premiul I la categoria „Young Diva in Fashion Blogging”, primit în cadrul Galei Digital Divas.

S-a luptat atunci cu nume cunoscute în domeniu, precum Andreea Esca și Andreea Raicu și spunea că titlul câștigat a ajutat-o să conștientizeze că se află pe drumul cel bun.

„Pentru că atunci am început să activez în acest domeniu, am fost recunoscută ca fiind cea mai bună la această categorie. A contat foarte mult pentru mine pentru că această distincție m-a încurajat și mi-am dat seama că am de ce să continui. A fost o dovadă că fac ce trebuie.”, a povestit cunoscuta bloggeriță.

Cum a apărut Cristina Belciu Elle Style Awards 2018?

, Cristina Belciu a avut o apariție greu de trecut cu vederea. Bruneta a îmbrăcat o rochie de colecție, care avea și un detaliu inedit. Vestimentația aleasă îi punea în evidență formele lucrate la sală și era decupată la spate, lăsând la vedere… prea mult.

De la „Latina loca” la „Long Island”

Înainte de a fi vedeta filmului „Long Island”, Cristina Belciu a apărut într-un videoclip muzical. Cea care l-a cucerit pe fostul soț al Valentinei Pelinel a fost protagonista videoclipului piesei „Latina loca”, a artistului Alex Mica.

„În videoclip joc rolul unei femei îndrăgostite, dar care se joacă, totuși, cu mintea protagonistului. A fost importantă atitudinea relaxată cu care am tratat povestea aceasta, atât eu, cât și Alex, ne-am împrietenit, iar asta se vede și în rezultat, cred eu.”,