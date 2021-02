Cristina Ciobănașu, devastată după despărțirea de Vlad Gherman. Ce a făcut când a rămas singură

S-au iubit nouă ani, au crescut împreună, dar s-au dezvoltat separat, iar acum, Cristina Ciobănașu (24 ani) și Vlad Gherman (27 ani) trebuie să învețe să trăiască separat. Și nu le este deloc ușor. Tânăra actriță recunoaște că are nevoie de ajutor pentru a depăși perioada tulbure prin care trece, după despărțirea de cel care i-a fost iubit, prieten și coleg, vreme de nouă ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De la iubire și zâmbete, la suferință și lacrimi! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman trec prin momente dificile, după ce au făcut publică despărțirea. Au recunoscut amândoi că decizia a fost una analizată îndelung, iar povestea lor de amor, care părea perfectă pe micul ecran și în ochii admiratorilor, era departe de a fi așa. Cel puțin în ultimul an. Asumați, au deschis sertarul cu trăiri și dorințe și au dat peste o realitate cruntă: sentimentele care credeau că îi leagă și-au pierdut din intensitate, iar un viitor comun nu și-au putut imagina. Acum, amândoi încearcă să-și vindece rănile, nu mai locuiesc împreună și, după ce și-au luat povara de pe suflet și au mărturisit că nu mai formează un cuplu, cer voalat sprijinul susținătorilor.

După ce ieri, Vlad Gherman a publicat pe Instagram imagini în care își făcea bagajul, semn că este gata să o ia de la capăt, cu pași mărunți, așa cum a mărturisit, la câteva ore, a venit și reacția Cristinei Ciobănașu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu, devastată după despărțirea de Vlad Gherman

“Câteva cuvinte frumoase pot ajuta o persoană mai mult decât crezi”, este mesajul publicat de Cristina Ciobănașu, pe social media, semn că are nevoie de susținere pentru a depăși această perioadă.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat despărțirea pe rețelele de socializare

Luni, 1 februarie, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat despărțirea pe rețelele de socializare, unde au publicat un video cu explicații pentru admiratorii lor.

ADVERTISEMENT

“Ăsta o să fie un video diferit, greu de făcut și cu atât mai greu de digerat, însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre noi ați și crescut alături de noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Cris și cu mine ne-am despărțit. Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și, mai mult decât atât, o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că că 2020 a lăsat amprenta și asupra relației noastre.Cea mai mare greșeală pe care poți să faci e să te uiți pe tine, să uiți că ai alte nevoi față de nevoile partenerului, că ai alte aspirații, că-ți dorești alte lucruri de la viață. O iubesc pe fata asta!”, a dezvăluit Vlad Gherman, în momentul în care a anunțat despărțirea de Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit după 9 ani de relație



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult.

Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre. Toate momentele pe care le-am trăit au fost extrem de frumoase.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au fost 9 ani în care am trăit cât poate trăiesc alții într-o viață, doar că există momente, pentru că așa e în viață, nu e numai lapte și miere. Am avut și momente grele prin care am trecut, pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile bune, fericite și multă iubire, ceea ce a și fost.

Eu am fost cea care a inițiat discuția. În momentul în care ne-am cunoscut și am început această poveste de dragoste eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam tot împreună, am lucrat împreună, am jucat.

ADVERTISEMENT

Undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi. Și eu îl iubesc pe băiatul ăsta. Și rămânem prieteni buni în continuare și colegi. O să filmăm în continuare pentru serialul ”Adela” și o să prezentăm împreună. Fetelor, Vlad e liber acum. Trebuia să detensionez atmosfera puțin”, a explicat Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au cunoscut în urmă cu nouă ani, pe platourile serialului “Pariu cu viața.”