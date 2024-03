Cristina Ciobănașu, nevoită să apeleze la psiholog după despărțirea de Vlad Gherman. Cum au afectat-o comentariile negative

Cristina Ciobănașu, nevoită să apeleze la după despărțirea de Vlad Gherman. Cum au afectat-o comentariile negative. Prezentatoarea de la Happy Channel a dezvăluit că nu i-a fost ușor să treacă peste separare, după 9 ani de relație.

Cristina Ciobănașu a apelat la sfaturile specialiștilor după de actorul Vlad Gherman. Ce spune despre răutățile gratuite pe care le-a primit din partea internauților după ce a dat vestea că nu mai formează un cuplu cu renumitul artist.

Frumoasa actriță a avut o perioadă în care a simțit că nu mai are încredere în forțele proprii și că nu știe ce cale trebuie să urmeze mai departe. Așa a ales să meargă în cabinetul psihologului pentru a fi îndrumată pe drumul cel bun.

„Am apelat și la terapie, și nu doar ca să nu ajung în pragul depresiei (eram la limită), ci pentru că aveam senzația că nu fac nimic bine. Nu aveam încredere în ceea ce pot să fac și eram constant supărată pe mine, eram sigură că puteam face mai mult.

Îmi doream să le fac pe toate perfect, și asta m-a secat de puteri. Am realizat că am nevoie de ajutor și am căutat un psiholog care să mă poată ghida”, a mărturisit Cristina Ciobănașu pentru revista .

Cristina Ciobănașu, despre valul de hate venit după separarea de Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu a primit un mare valul de hate după separarea de Vlad Gherman. Recunoaște că s-a lăsat afectată de comentariile răutăcioase pe care le lăsau oamenii pe rețelele de socializare, dar a luat o decizie pentru a depăși momentele neplăcute.

A realizat că sănătatea emoțională este mai importantă decât mesajele venite de la cei care nu o cunosc, în realitate, aproape deloc. Așa a făcut să își dea seama că este fericită cu toate alegerile pe care le-a făcut de-a lungul vieții sale.

Mai mult decât atât, vedeta recunoaște că mai sunt încă persoane care o întreabă de fostul partener de viață, în ciuda faptului că despărțirea s-a produs în urmă cu mai bine de 2 ani. În prezent, nu mai bagă în seamă aceste lucruri.

„Iar atunci când se aruncă răutăți în direcția mea, nu mai stau să plec urechea, pentru că tot mie îmi fac rău. Încerc să nu pun la suflet răutățile gratuite și să îmi văd de treabă”, a mai spus Cristina Ciobănașu, pentru aceeași sursă.