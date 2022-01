Sărbătorile de iarnă au fost destul de agitate pentru Cristina Cioran.

Actrița și fiica ei au avut Covid-19, apoi micuța s-a îmbolnăvit din nou.

Vedeta a observat că fetița nu respira foarte bine, așa că a fost nevoită să meargă din nou la spital.

Cristina Cioran a ajuns cu fiica ei de urgență la spital. Ce a pățit Ema

Cristina Cioran a trecut prin clipe dificile la finalul anului trecut. De Crăciun, actrița a observat că micuța nu se simțea foarte bine, așa că

“A doua zi de Crăciun era un pic fornăită. După-amiază însă a început să respire greu. Am zis: ”gata, mamă mă duc la spital!” Să știți că la o vârstă așa de mică, la orice semn cât de mic mergi imediat la spital.

S-a schimbat starea copilului de la o oră la alta. Acest Covid ne-a lovit fix de Crăciun”, a declarat Cristina Cioran în cadrul unei

Inițial, a vrut să meargă la spitalul suport pentru Covid din Constanța, dar spre surprinderea ei a aflat că acesta nu mai există. Așa că, a fost obligată să se ducă la Medgidia. Au stat acolo două zile, apoi au ajuns la București. , dar fost obligate să rămână acasă în izolare.

În luna ianuarie, micuța Ema s-a îmbolnăvit din nou. De data aceasta a făcut bronșolită. A primit tratamentul adecvat, iar acum este în perioada de recuperare.

“Cu stupoare am aflat că spitalul Covid din Constanța nu mai există. Spital Covid era doar la Medgidia. Acolo odată ajunse eram singurele paciente de pe etaj, era și Crăciunul. Eu seara la Medgidia eram negativă, culmea.

A doua zi, am ieșit pozitivă. La Medgidia am stat două zile. Am cerut transfer la București, la Grigore Alexandrescu. Pe 29 ne-au externat!

Pe 8 ianuarie copilul nu putea să respire! Iar m-am dus la spital. Pac fă iar bagajul de internare…avea o bronșiolită, s-ar părea. Din fericire, acum e bine! Ema va face peste o săptămână șase luni. E zdrahoaică. Recuperează”, a mai declarat cunoscuta actriță.