Cristina Cioran, tot adevărul despre despărțirea de tatăl fiicei sale: „E momentul să spun”

Cristina Cioran nu a mai păstrat tăcerea și a spus partea sa de adevăr despre despărțirea de Alex Dobrescu, tatăl fetiței sale. Actrița este de părere că a luat cea mai bună decizie atât pentru ea, dar mai ales pentru Ema.

Cristina Cioran, dezvăluiri sincere despre despărțirea de tatăl fetiței sale

Chiar dacă fusese cerută în căsătorie, după aproape doi ani și jumătate de relație. La momentul respectiv, actrița a preferat să păstreze discreția și nu a oferit prea multe detalii despre modul în care s-a produs ruptura.

Acum, vedeta a recunoscut, cu sinceritate, că problemele dintre ea și Alex Dobrescu nu erau noi apărute, însă mult timp le-a ignorat.

„Noi am fost împreună doi ani și patru luni, am făcut un copil. Am ars niște etape. Poate dacă nu le ardeam așa repede pe toate, poate că lucrurile erau mai bune.

Dar în momentul în care se deteriorează și tu simți, ca femeie, și vezi că nu se mai poate repara…

Dacă nu spui atunci pas, o să fie din în ce în ce mai greu. Iar eu am așteptat, am sperat să se repare, dar ceva odată stricat nu se mai poate repara din păcate”, a spus Cristina Cioran pentru Pro TV.

Cristina Cioran recunoaște că ea a plecat de acasă

După despărțire, Alex Dobrescu a făcut mai multe declarații și chiar . Ulterior, s-a afișat alături de o altă femeie în spațiul public.

Cristina Cioran a dezvăluit că a privit totul de pe margine, dar că i se pare că a venit momentul să spună și partea sa de adevăr, începând cu faptul că ea este cea care a decis să plece de acasă împreună cu micuța Ema.

„Există mai multe motive și a fost mai multe motive care s-au întâlnit prea des și prea mult și nu au mai putut fi ocolite. Ca atare, a trebuit să plec.

Eu m-am mutat cu copilul meu. Am evitat să vorbesc despre această despărțire, pentru că mi se părea corect să decidem împreună cum gestionăm asta.

L-am lăsat să spună ce a vrut, n-am răspuns foarte mult, n-am combătut, dar poate e momentul să spun. El și-a văzut foarte repede de viață, ceea ce nu poate spune decât că a fost o decizie extraordinară”, a recunoscut Cristina Cioran.

Cristina Cioran este de părere că a luat cea mai bună decizie pentru ea și pentru fiica sa

Pe de altă parte, Cristina Cioran a recunoscut că o perioadă a „tras de relație”, sperând că lucrurile vor reveni la normal, însă asta nu s-a întâmplat.

Actrița spune că și-a dat seama că liniștea copilului este cea mai de preț, astfel că decis să nu mai aștepte o schimbare.

„Se spune că tu, ca mamă, în momentul în care ceva nu mai merge și trebuie să închei, dacă nu vrei să închei pentru tine, că mai vrei să tragi de relație, trebuie să închei măcar pentru copilul tău sau în primul rând pentru copilul tău.

Când vezi că lucrurile nu merg bine, la copil trebuie să te gândești, indiferent de cât te-ar durea sufletul, că n-ai f vrut să fie așa”, a afirmat Cristina Cioran.

Totodată, vedeta a susținut că nu mai este cale de întors și că fostul său iubit ar putea să-i ceară să se împace și să-i promită orice, dar că nu va mai accepta niciodată să aibă o relație cu el.

„Chiar cred că e momentul să mă gândesc un pic mai mult la mine și la Ema, adică doar la mine și la Ema și cam atât. Poate să vină, nu! Nu! Cristina Cioran spune nu relațiilor încheiate! Nu te întoarce la relații care s-au încheiat!”, a concluzionat Cristina Cioran.