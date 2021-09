și Alex Pițurcă formează un cuplu de aproximativ trei ani. Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună în anul 2018.

Doar un an mai târziu a venit pe lume Noah, băiețetul cuplului. Ambii părinți sunt extrem de discreți în ceea ce îl privește.

Cristina Ich, imagine rară cu fiul ei, pe Instagram. Cât de mare s-a făcut fiul lui Alex Pițurcă

Chiar dacă mama lui este una dintre influencerii de succes din România, În plus, oamenii au șansa să-i vadă chipul și mai rar.

De data aceasta, Cristina Ich și-a surprins fanii pe Instagram. Vedeta a distribuit o imagine în care apare alături de Noah.

Cu toate că fotografia e făcută din spate, iar chipul băiatului nu se poate vedea, putem observa că acesta s-a făcut mare. El va împlini doi ani pe data de 25 octombrie.

Acest lucru a fost sesizat și de mama acestuia. Imaginea a fost însoțită de un mesaj emoționant: „lasă-mă să te iubesc puțin mai mult acum, cât încă ești mic.”

În plus, cu toate că fața nu-i este vizibilă, putem observa că micuțul a moștenit părul mamei sale. În imagine sunt vizibilii cârlionții acestuia.

Cristina Ich și Alex Pițurcă, dragoste cu năbădăi

De-a lungul timpului, cei doi au trecut prin mai multe episoade tensionate. Ultimul dintre ele a avut loc chiar luna trecută, când se zvonea că s-au despărțit.

Cu ceva timp în urmă, Cristina a povestit cum s-au cunoscut și cum stau lucrurile între ei: „ne-a făcut cunoștință un prieten bun de-al meu, Cătălin. M-am îndrăgostit pe loc de Alex… Și mama a observat, eram schimbată. A fost dragoste la prima vedere”.

„Și copilul tot așa l-am făcut, dintr-o dragoste nebunească. După 3 luni l-am anunțat pe WhatsApp că sunt însărcinată. L-a bușit râsul. M-a enervat enorm reacția lui,” a declarat vedeta la emisiunea online “Acasă la Măruță”, potrivit

„E haos între noi. Ne certăm din orice. El e Scorpion din ăla, al dracului, uită foarte greu. Mi-a plăcut că era frumos, înalt. Eu vreau să cred că am ales bine. E diferență de 7 ani între noi. Am vrut să facem nunta și botezul în același timp, dar eu voiam să fac ceva special, un moldovenism de-al meu, și el a zis: ‘băi, femeie, ești nebună? E secolul 21’. Atunci am lăsat-o baltă. Noi locuim împreună și ne e bine așa. Nu sunt geloasă. Îi las libertate,” a adăugat.