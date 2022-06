Cristina Neagu, la momentul adevărului: ”Este un sezon ratat. Nu poate fi asigurată continuitatea. Lucrurile astea nu țin de mine”. Video

Pentru Cristina Neagu și colegele sale de la , fără îndoială, stagiunea 2021-22 este una complet ratată. O recunoaște și jucătoarea de 33 de ani, care a făcut o analiză tranșantă a prestației echipei. Și, în egală măsură, pe baza învățămintelor din actualul sezon, a tras un semnal de alarmă și în perspectiva noii stagiuni.

”Da, este un sezon ratat sau semiratat”, recunoaște Cristina Neagu

CSM București a pornit la drum cu aceleași obiective. Să fie numărul unu pe plan intern și să ajungă în Final Four-ul Ligii Campionilor. Însă, Cristina Neagu și colegele au pierdut titlul, au ratat obiectivul european, și au încheiat anul cu un singur trofeu. Mai precis, Cupa României.

”Da, este un sezon ratat sau semiratat. Să luăm campionatul și să ne calificăm în Final Four sunt obiectivele an de an.

Ne dorim să câștigăm tot ce se poate câștiga pe plan intern și să ajungem în Final Four-ul Ligii Campionilor. În momentul în care nu reușești aceste lucruri, poți să-l numești un sezon ratat.

Față de sezonul trecut, echipa noastră s-a schimbat destul de mult. Au venit jucătoare noi, cu mentalități diferite, cu stiluri de joc diferite.

Am pierdut câteva meciuri importante la început de sezon pentru că echipa nu avea omogenitate. Nu ne cunoșteam între noi, nu știam care e stilul de joc și cum ne place să jucăm”,a explicat Cristina Neagu într-un interviu pentru unul dintre sponsorii ei.

”Problema e că în această vară ne pleacă 10 jucătoare. Vor veni alte jucătoare. Practic, o luăm de la capăt”

Cum se anunță viitorul? Ei bine, dacă pornim de la explicația dată de Cristina Neagu pentru lipsa de rezultate din stagiunea trecută, lucrurile se pot schimba doar dacă la nivelul conducerii tehnice s-a învățat ceva din sezonul 2021-22.

Și aceasta pentru că CSM București nu va mai avea în lot nicio jucătoare dintre cele care au câștigat Liga Campionilor în 2016. Aceasta după ce au plecat de la echipă și Jelena Grubisic și Carmen Martin.

Nu sunt însă singurele. Clubul a anunțat oficial că se desparte și de Eduarda Amorim, Yvette Broch, Samara Da Silva, Tess Wester, Barbara Lazovic, Martine Smeets, Denisa Vâlcan și Diana Fînaru. Iar până acum pe Evelina Eriksson (25 de ani, portar), Kalidiatou Niakate (27 de ani, inter stânga) și Marina Sudakova (33 de ani, extremă dreapta).

Iar Cristina Neagu, evident, atrage atenția asupra acestui fapt: ”Problema e că în această vară ne pleacă 10 jucătoare. Vor veni alte jucătoare. Practic, o luăm de la capăt.

Nu poate fi asigurată continuitatea. Lucrurile astea nu țin de mine. E o chestiune de management, contează și dorința jucătoarelor care pleacă și care vin. Dar lucrurile astea afectează jocul.

Vor veni alte fete, care joacă în stiluri diferite și cu care trebuie să ne înțelegem. Ne va trebui timp, dar nu avem.

De omogenitate trebuie să se ocupe antrenorul. El implantează un anumit stil de joc, el își dorește anumite jucătoare, pe care crede că le poate folosi.

Noi, celelalte fete, putem să comunicăm la antrenamente și să punem la punct micile detalii. Azi, suntem prietene. Dar grupul se desface. Dar grupul e unul dintre cele mai frumoase din cariera mea. Îmi pare rău că multe vor pleca”.