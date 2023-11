Campionatul Mondial de handbal feminin 29 noiembrie – 17 decembrie. Cine poate detrona Norvegia?

Ultimul eveniment major din handbal se derulează începând de miercuri, 28 noiembrie și până duminică, 17 decembrie. Este ediția cu numărul 26 a turneului final al CM de handbal feminin, competiție care va fi găzduită în trei țări: Danemarca, Suedia și Norvegia. România face parte din grupă cu una dintre naționalele gazdă, Danemarca, Serbia și Chile.

Turneul final al CM de handbal feminin, organizat pentru prima dată de trei țări

Această a 26-a ediție a turneului final al CM de handbal feminin aduce o premieră la capitolul organizare. Este pentru prima dată când competiția se va disputa simultan pe teritoriul a trei țări, Danemarca, Suedia și Norvegia, o candidatură comună care a dat la o parte singurul rival, Ungaria. Decizia a fost luată în 2018.

Până la urmă a fost o decizie normală, pentru că vorbim despre trei țări în care sportul cu mingea pe semicerc are o mare dezvoltare și priză la public, echipele de club și cele naționale reușind, mai ales Norvegia, o mulțime de succese de-a lungul anilor. Cu siguranță, competiția va beneficia de o prezență masivă de spectatori la meciurile importante și impactul TV va fi la fel de mare.

Rusia are cele mai multe trofee, cu 7 titluri mondiale! România îl are pe cel din 1962

Șase orașe sunt gazdele acestui turneu final, câte două de fiecare țară. Din Danemarca acestea sunt Herning și Frederikshavn, din Suedia Helsingborg și Goteborg iar din Norvegia Trondheim și Stavanger, cele mai mici arene fiind la Frederikshavn, 2500 locuri și Stavanger, 2800 iar cele mai mari la Helsingborg, 13.000, Herning, 12.500 și Goteborg, 12.000.

Naționala țării excluse din preliminariile acestui CM din rațiuni politice, Rusia, este recordmana de trofee la CM, nu mai puțin de 7, ultimul însă datând din 2009, urmată de Norvegia și Germania, nordicele au învins la ultimul turneu final, în 2021. Franța are două și apoi urmează alte opt reprezentative, printre care și în 1962. România mai este dublă campioană mondială la handbal în 11, în 1956 și 1960.

România este singura echipă națională prezentă la toate turneele finale de CM la handbal feminin

este țara care a adunat nu mai puțin de 25 de prezențe la turneele finale de CM, asta însemnând un record fantastic, pentru că nu a lipsit niciodată. În afara victoriei cu 8-5 în fața danezelor în 1962 am mai câștigat două medalii de argint, în 1973, 11-16 cu Iugoslavia și Rusia, 23-28 în 2005 plus un bronz în 2015, când am învins Polonia pentru locul 3, după o semifinală incredibil de dramatică în compania Norvegiei.

La acest turneu final vor conduce partide cupluri din 23 de țări. România este reprezentată de Cristina Lovin și Simona Stancu. Sunt arbitri de pe toate cotinentele, inclusiv din țări care nu sunt calificate sau care practic nici nu există la nivel internațional, cum este perechea fraților Alexei și Igor Colvalciuc din Moldova.

Primele trei locuri din fiecare grupă se califică pentru următoarea fază pe grupe

Întrucât avem pentru a doua oară 32 de echipe calificate, începând din 2021, se joacă în opt grupe de patru, cu România în grupa E alături de Danemarca, Serbia și Chile. Primele trei clasate din fiecare grupă continuă, ultimele se vor înfrunta simbolic într-o așa numită Cupă a Președintelui. Vor fi patru grupe de șase echipe, România urmând a intra alături de echipele din grupa F, Germania, Polonia, Japonia sau Iran.

Din cele patru grupe vor urca în sferturi de finală primele două clasate, evident în economia fazei a doua pe grupe intrându-se și cu rezultatele înregistrate între echipele care au fost în aceeași grupă. Deci la România vor conta rezultatele cu Danemarca și Iugoslavia, Chile neintrând în nici un fel în discuție. Apoi vor avea loc semifinalele și finalele mică și mare, la Herning, pe 17 decembrie.