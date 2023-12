Cristina Șișcanu, dezamăgită după ce a fost trădată de apropiați: “M-a dărâmat”

Cristina Șișcanu a fost trădată de apropiați, lucru care a afectat-o foarte tare. A fost un an greu pentru vedetă, pentru care rănile încă nu s-au vindecat. Prezentatoarea a vorbit despre momentele dificile pe care le-a traversat.

Cristina Șișcanu, trădată de oamenii apropiați. Vedeta suferă foarte mult

a povestit cum a trăit o trădare care a afectat-o foarte mult, mai ales că nu se aștepta, deoarece a fost vorba despre niște persoane la care ținea enorm.

Persoanele respective erau ca o familie pentru Cristina Șișcanu, iar prezentatoarea a trăit un șoc în momentul în care a fost trădată. A suferit mult, însă a încercat să facă față situației și să-și vadă în continuare de viață.

“Am trăit ceva care m-a emoționat foarte tare în sens negativ, o trădare. O trădare foarte puternică la care nu m-aș fi așteptat. Din partea unor oameni apropiați, la care am ținut foarte mult, pe care i-am iubit.

Făceau parte, practic, din familia noastră extinsă, lucru care pe mine m-a afectat enorm. Câteva luni de zile am suferit foarte tare, apoi a trebuit să mă iau în mâini și să merg mai departe”, a povestit Cristina Șișcanu la Antena Stars, potrivit .

Soția lui Mădălin Ionescu a avut un an greu

Cristina Șișcanu se apropie de împlinirea vârstei de 40 de ani și spune că această întâmplare i-a oferit lecții importante. Cu toate că a fost dezamăgită, vedeta nu și-a pierdut încrederea în oameni.

Deși încearcă să treacă peste situație, și îi este greu să abordeze subiectul. Rănile încă nu s-au vindecat complet și va mai fi nevoie de timp pentru partenera lui Mădălin Ionescu.

“Mă apropii de 40 de ani și mi se pare că totuși am învățat diferite lucruri de la viață, am primit diverse lecții, dar eu continui să cred în oameni și să iubesc oamenii, chiar și cu această experiență pe care am trăit-o anul acesta.

A fost o situație care, efectiv, m-a dărâmat. Nu aș mai vrea să vorbesc, nu mai vreau să mă afund în amintirile despre situația asta neplăcută pentru că, da, încă există acolo o emoție care nu poate fi stinsă”, a mai spus vedeta.