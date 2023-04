Cristina Șișcanu, nervoasă înainte de Paște. Ce se întâmplă cu soția lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt împreună de ani buni. Cei doi au o familie superbă și de altfel, fiecare dintre ei este apreciat de publicul larg pentru activitatea din televiziune. Chiar și așa, la fel ca în orice altă familie, mai există și unele probleme.

Ce a supărat-o atât de tare pe Cristina Șișcanu

Este bine cunoscut faptul că soția lui Mădălin Ionescu este foarte activă în mediul online. Și s-ar părea că de această dată, vedeta este nervoasă.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, Cristina Șișcanu le-a povestit fanilor săi că trece prin momente nu prea plăcute. A tot amânat o decizie chiar înainte de Paște și s-ar părea că acum, planurile ei și ale lui Mădălin Ionescu sunt date complet peste cap.

Și totuși ce s-a întâmplat? Cei doi au vrut să plece în vacantă în perioada sărbătorilor pascale. S-ar părea însă că momentul a fost evitat atât de mult, încât Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu nu mai au ce să facă. Drept urmare, cei doi vor rămâne acasă.

Vedeta susține că în primă fază, aceștia voiau să meargă în Grecia. A urmat apoi ideea de a merge în Italia, însă în final, cei doi soți s-au răzgândit.

Dezvăluirea făcută de soția lui Mădălin Ionescu

Și iată că vacanța perfectă de Paște a fost amânată până acum. Astfel, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu nu mai au de ales decât să stea acasă. Vedeta este însă pe gânduri și de asemenea, are păreri de rău pentru că a tot ezitat să ia o decizie finală.

Asta în condițiile în care amândoi au câteva zile libere, pe care acum vor fi nevoiți să le petreacă acasă. ”Ieri am fost supărată și astăzi în primele ore ale dimineții. Iar asta pentru că, în urmă cu o lună și ceva, deși ne-am propus să plecăm undeva, într-o scurtă vacanță înainte de Paște, dar nu am reușit.

Deși am tras să punem lucrurile la punct astfel încât să avem această săptămână dinaintea Paștelui liberă, am înregistrat emisiune în avans doar ca să ne facem aceste zile libere. Nu am reușit să ne decidem asupra destinației. (…).

Am vrut după iar să mergem, apoi iar ne-am răzgândit. Și tot așa până ne-au prins Floriile. Ieri mi-am dat seama că îmi pare rău că nu am plecat și nu înțeleg de ce am tot ezitat să facem asta și acum îmi pare rău.”, a dezvăluit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.