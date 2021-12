Cristina Spătar, adevărul despre emigrarea din România! Vedeta a renunțat la idee: ”Nu am cum”

După ce, acum câteva zile, Cristina Spătar vorbea despre ideea de a se muta la Londra, în emisiunea Vorbește Lumea de la Pro TV, la Antena Stars a nuanțat puțin discursul.

Mai exact, a explicat cântăreața care acum mai bine de un deceniu făcea senzație în muzica românească, ideea de a emigra ar fi fost descurajată chiar de fiul ei de 12 ani, motiv pentru care a și renunțat la a părăsi România, cel puțin în viitorul imediat.

Cristina Spătar a decis să nu emigreze

După ce a stat și analizat ce se petrece în viața ei, Cristina Spătar a decis să mai acorde o șansă României după ce luase decizia de a se muta din țară pentru a se stabili la Londra sau, așa cum visează ea, în Dubai, loc pe care, de altfel, l-a și vizitat de curând.

ADVERTISEMENT

,,Eu am copii aici, nu am cum să plec oricum. As pleca și mâine în Dubai, acolo chiar m-as muta. Deocamdată eu nu plec nicăieri, nu știu cine a lansat acest zvon. Dacă ar fi mai bine pentru copiii mei nu as spune nu, însă eu sunt acum aici, sunt acasă.

La un moment dat, sora mea m-a tot presat cu Londra, pentru că ea are copiii la scoli acolo. Am înțeles că sunt niște scoli bune, iar pentru viitorul lor ar fi fost bine să vorbească engleza”, a spus Cristina Spătar pentru Antena Stars.

ADVERTISEMENT

,,Nu a fost un an așa de rău, am avut contracte, evenimente, asta apropo de venituri. Sper ca anul ce vine să fie mult mai bine, să fie liniște, să fim sănătoși, acesta este cel mai important lucru.

Am fost șocată de moartea lui Petrică Mâțu Stoian și în legătură cu asta, chiar vorbeam cu Nicușor Iordan, cu prietenul meu, despre cât de repede trece viața și cât de surprinzătoare este moartea”, a mai precizat artista pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Un factor foarte important în decizia ei de a nu mai emigra din România a fost și faptul că, în ultima vreme, își dorește să se axeze pe muzica populară, iar acest lucru o împiedică, la modul evident, să locuiască în altă țară.

Cristina Spătar, încurajată de fiul ei de 12 ani

s-a sfătuit, așa cum era și normal, cu cei apropiați, dar mai ales cu copii. Iar răspunsul pe care l-a primit de la fiul ei cel mare a făcut-o să renunțe, cel puțin o perioadă, la ideea de a se muta din țară și de a o lua de la capăt pe meleaguri străine.

ADVERTISEMENT

„El mi-a zis ‘n-ai să pleci niciodată, nu trebuie să fii o lasă’. Îți dai seama, la 12 ani să îți spună așa ceva? Eu sunt sigură că perioada asta dificilă o să treacă. Eu pentru mine sunt ok, aici, în țară, am mai avut câteva evenimente vara asta, mai am contracte de imagine. Mă gândeam la ei pur și simplu.

Vorbeam cu sora mea. Sora mea a stat 20 de ani în Italia, iar ulterior a luat viața de la zero și s-a mutat în Londra, pentru fetițe. Pentru copii, pentru viitorul lor, m-aș muta, dar pentru mine e ok. În cazul în care aș avea concerte la Londra sunt 3 ore de avion.

ADVERTISEMENT

Mie mi-ar plăcea să rămân aici pentru muzica populară. Am simțit mereu ceva aparte pentru țara asta. Nici eu nu știu ce vreau. Când o să mă edific și o să știu ce vreau să fac, o să văd”, spunea la emisiunea Vorbește Lumea de la Pro TV, Cristina Spătar.

Cristina Spătar, probleme financiare după divorț

După un mariaj de 9 ani cu un cunoscut și controversat om de afaceri de la noi din țară, Cristina Spătar a divorțat de acesta și a rămas cu cei doi copii pe care îi are, un băiețel și o fetiță.

Doar că, după divorțul dificil prin care a trecut, . În plus, după divorț, cariera ei ca artistă a intrat într-un con de umbră, iar succesul s-a lăsat așteptat, Cristina Spătar fiind departe de a mai lansa hituri ca în vremurile ei bune.