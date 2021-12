Cristina Spătar, adevărul despre problemele cu banii. Ce i-a spus fiul său când l-a anunțat că pleacă din țară: „Nu trebuie să fii lașă”

Fosta soție a lui Alin Ionescu a fost invitată, joi, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde a dezvăluit planurile sale de viitor. Artista declară că se gândește să plece din țară pentru binele copiilor, mai ales că, în ultima vreme, lucrurile nu au mers tocmai bine pe plan profesional.

Dacă în perioada în care era căsătorită cu Alin Ionescu nu ducea lipsă de nimic, iată că acum Cristina Spătar se descurcă destul de greu cu cei doi copii ai săi. Cea care este numită „regina muzicii R&B” face tot posibilul să le ofere micuților ei tot ceea ce au nevoie, însă, după cum declară chiar ea, lucrurile sunt din ce în ce mai grele mai ales în perioada aceasta când a rămas fără contracte.

Cristina Spătar își dorește să părăsească România

Cristina Spătar a declarat că împreună cu copiii săi. Artista susține că fiul său mai mare, Albert, în vârstă de 12 ani, nu a fost de acord cu această decizie și i-a cerut să rămână în țară.

„El mi-a zis ‘n-ai să pleci niciodată, nu trebuie să fii o lasă’. Îți dai seama, la 12 ani să îți spună așa ceva? Eu sunt sigură că perioada asta dificilă o să treacă. Eu pentru mine sunt ok, aici, în țară, am mai avut câteva evenimente vara asta, mai am contracte de imagine. Mă gândeam la ei pur și simplu.

Vorbeam cu sora mea. Sora mea a stat 20 de ani în Italia, iar ulterior a luat viața de la zero și s-a mutat în Londra, pentru fetițe. Pentru copii, pentru viitorul lor, m-aș muta, dar pentru mine e ok. În cazul în care aș avea concerte la Londra sunt 3 ore de avion. Mie mi-ar plăcea să rămân aici pentru muzica populară. Am simțit mereu ceva aparte pentru țara asta. Nici eu nu știu ce vreau. Când o să mă edific și o să știu ce vreau să fac, o să văd.”, a declarat, la „Vorbește Lumea”, Cristina Spătar.

Cum sunt sărbătorile de iarnă pentru Cristina Spătar?

Întrebată de Adela Popescu dacă se pregătește de sărbătorile de iarnă, fosta soție a lui Alin Ionescu a ezitat în primă fază să vorbească despre asta. Cristina spune că, în ultimii ani, sărbătorile de iarnă sunt din ce în ce mai complicate pentru ea și pentru copiii săi, și asta pentru că micuții trebuie să petreacă timpul și cu tatăl lor.

Anul acesta, artista de muzică R&B își dorește să își ducă copiii într-o vacanță departe de țara natală, mai exact în Londra. Cristina Spătaru speră să primească aprobarea din partea fostului soț pentru a putea pleca alături de Aida și Albert.

„Sărbătorile nu mai sunt ca înainte, mai ales cu familia asta extinsă. Acum suntem doar noi trei și mai e sora mea acolo. Chiar mă gândeam, în perioada de sărbători, să îmi iau copiii și să merg acolo, dar nu știu dacă voi primi sau nu acordul. Asta e.”, a spus artista, semn că relația cu Alin Ionescu nu este lipsită de tensiuni.

Cristina Spătar, despre dependențe și viața personală

a rămas de-a lungul timpului sub semnul întrebării, motiv pentru care prezentatoarea Adela Popescu a dorit să știe mai multe detalii despre asta. Cristina a fost întrebată dacă, în momentul de față, există sau nu cineva în viața sa, însă artista nu a dorit să răspundă la această întrebare.

„Deocamdată nu vreau să vorbesc despre asta. Dar o să vorbesc când o să vină momentul”, a răspuns, cu fermitate, Cristina Spătar.

Dacă despre posibilul partener din viața sa nu a dorit să dea prea multe detalii, artista a vorbit, în schimb, despre dependențele pe care le are în viața de zi cu zi. Cristina susține că micuții săi sunt adevărata sa dependență, printre multe altele.

„Eu am multe dependențe. Fără mașina mea cred că aș fi moartă, fără telefon, fără copilașii mei de care sunt total dependentă. Fără cafeaua de dimineață nici măcar nu m-aș trezi. Am multe dependențe. Sunt dependentă de dietele mele, pentru că mie îmi place să mănânc și trebuie să păstrăm cumva un echilibru.”, a explicat Cristina Spătar.