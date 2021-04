Cristina Vărzaru, optimism debordant înainte de ȚSKA Moscova – CSM București: „Se califică dacă joacă la 70%!” Exclusiv

Cristina Vărzaru crede cu tărie în șansele CSM-ului în returul de la Moscova și consideră că dacă fetele lui Adi Vasile vor juca măcar la 70% din jocul arătat în meciul tur „tigroaicele” se vor califica cu siguranță în Final Four-ul de la Budapesta.

Singura handbalistă din România care a cucerit trofeul Ligii Campionilor de patru ori a prefațat pentru FANATIK meciul retur dintre ȚSKA Moscova și CSM București din sferturile de finală ale competiției.

„Tigroaicele” sunt la un pas de Final Four, după ce au câștigat în tur la cinci goluri, însă la Moscova, CSM-ul va avea parte de o atmosferă infernală, la primul meci cu spectatori din ultimul an. Mai ales că rusoaicele au revenit și cu Krim Ljubljana după ce au pierdut meciul tur la cinci goluri diferență.

Cristina Vărzaru le avertizează pe fetele lui Adi Vasile: „ȚSKA Moscova poate juca mult mai bine de atât!

Ți-a părut rău că a picat Vâlcea cu CSM în Liga Campionilor?

– Am jucat la ambele echipe și e normal că nu m-am bucurat. Cum nu m-am bucurat nici pentru Brăila și Baia Mare. În mod sigur știam că merge una mai departe, dar practic două echipe românești au fost eliminate din oficiu. Ăsta ne-a fost norocul.

Crezi că Vâlcea poate ajunge acolo unde a fost Oltchimul?

– Eu le doresc foarte mult succes și noroc! E un an foarte complicat pentru toată lumea. Banii sunt din ce în ce în ce mai puțini. Venitul și plecatul jucătoarelor e o problemă. De aici pleacă totul. La cum se anunță transferurile de sezonul viitor, eu cred că va fi un campionat mai tare.

„CSM a făcut o repriză excelentă, dar pe fondul unui joc slab al rusoaicelor!”

Cum ți s-a părut CSM-ul în primul meci cu ȚSKA Moscova?

– CSM a avut o repriză foarte bună în primul meci din sferturile de finală, dar și pe fondul unui joc slab al rusoaicelor! ȚSKA Moscova poate să joace mult mai bine de atât! În ideea asta, dacă îmi spunea cineva că vor câștiga la cinci goluri, aș fi zis că sunt mulțumită. Așa, la cum a decurs meciul, parcă ar mai fi putut să fie vreo două-trei goluri în plus.

Cum vezi meciul retur?

– ȚSKA poate întoarce rezultatul. Ceea ce au făcut și cu Krim Ljubljana. Dar CSM-ul nu e Krim, e o echipă mult mai puternică. Dacă le va ieși jocul cel puțin la 70% din ce au jucat în meciul tur de sâmbătă, eu nu cred că vor avea probleme cu calificarea! Deși meciul este foarte greu, chiar dacă avem acest avantaj cu care putem aborda altfel partida.

Dacă se vor califica, ce vine în plus în Final Four e bonus! Sper să se mai întâmple încă o dată! La fel și pentru Baia Mare în European League. Este foarte bine pentru handbalul românesc, mai ales că rezultatele aduc și sponsori, de care e mare nevoie.

„Prezența spectatorilor va conta foarte mult pentru ȚSKA. Atmosfera ostilă să o vadă ca pe o motivație în plus!”

Cât va conta aportul publicului de la Moscova?

– Contează foarte mult asta! Spectatorii sunt întotdeauna al optulea jucător, ca la niciun alt sport aș zice. Și pentru CSM fanii au fost o mare pierdere, mai ales că făceau o atmosferă extraordinară la meciurile din Liga Campionilor, atât acasă cât și în deplasare. Chiar le lipsesc fanii. Și eu sunt curioasă cum va reacționa CSM-ul la meciul ăsta, pentru că e aproape un an de când joacă cu sala goala. Eu sper să fie o motivație în plus și eu așa am trăit-o ca jucătoare. O atmosferă ostilă în tribune era o motivație în plus. Sper să se întâmple la fel și cu CSM.

Vor pleca destul de multe jucătoare, au venit deja altele….

– Sunt jucătoare incredibile și profesioniste. Să nu încurcăm handbalul cu fotbalul! Nu există nicio motivație mai mare pentru Perianu, Grubisic și restul fetelor decât să câștige Liga Campionilor! Am trecut și eu prin asta și nu cred că se gândește nimeni că e la final de contract. Au șansa uriașă să ajungă în Final Four, deci cele mai bune patru echipe din Europa. Nu știu ce poate fi mai motivant de atât! Crezi că îi stă cuiva mintea în altă parte? Ele știu foarte bine ce au de făcut și nu cred că au nevoie de sfaturi sau motivații în plus! Cred că vor ajunge în Final Four.

„Zece meciuri slabe dacă are de acum încolo și tot nu avem ce să îi reproșăm Cristinei Neagu!”

Cristina Neagu nu a făcut cel mai bun meci cu ȚSKA…

– Nu cred că e genul de jucătoare care să se lase afectată de ratarea calificării la Jocurile Olimpice în Muntenegru. Ea trăiește în prezent, se antrenează cât poate de bine și joacă cât de bine poate. Zece meciuri slabe dacă are de acum încolo și tot nu avem ce să îi reproșăm Cristinei Neagu! Dar nu mi s-a părut că a făcut neapărat un meci slab, ci nu prea a fost eficientă la finalizare. În continuare jocul ei e la fel de genial, cu pase pe pivot, la extremă. Ea și când joacă rău joacă bine ca să zic așa! (râde) Nivelul de jos e tot foarte ridicat. A fost totuși cea mai bună pasatoare.

Ce crezi că are CSM în plus față de anii precedenți?

– Cred că în primul rând omogenitatea echipei. Au mai venit câteva jucătoare noi, dar ideea de joc și pe care Adi Vasile o implementează de un an jumate-doi de când e antrenor la CSM București. Și asta chiar cu pauza forțată de COVID-19. Eu cred că a avut timp și acum va culege roadele muncii. Implicarea jucătoarelor și toate lucrurile astea cred că pot fi un atu pentru CSM București în lupta cu ȚSKA Moscova și mai apoi în Final Four.

Barbosa poate reveni pe parchet în Final Four…

– Aleksandrina Barbosa va aduce cu siguranță un plus, pentru că o jucătoare în plus la schimbare, ceea ce e extrem de important și contează enorm, în condițiile în care jucăm campionatul intern în turnee și de acum încolo vor fi turnee de două-trei etape și ai nevoie de toată banca. Dar e ca după orice accidentare mai gravă. Nu are cum să fie 100% la primele meciuri. Are nevoie să intre treptat în ritm și depinde cum a făcut recuperarea după o ruptură de ligamente.

„Costurile pentru turneele din Liga Națională o să scadă drastic!”

Echipele se plâng de costurile acestor turnee…

– Începând de astăzi s-a modificat ordinul comun în vigoare și prevede și antigenul. Deci orice fel de test de verificare a coronavirus este acceptat. Deci și acest antigen. Noi am făcut modifcarea în protocol și urmează să fie aprobată în Consiliul de Administrație la mijlocul săptămânii viitoare, deci costurile o să scadă drastic: de la minim 200 de lei când e un test PCR, la 15-30 de lei cât costă un antigen.

E o diferență foarte mare, nu e perfect, dar s-au mai redus costurile, care întradevăr erau destul de mari. Mai rămân costurile pentru turnee, deplasare, cazare… Asta e situația! Trebuie să încercăm să terminăm sezonul pe teren, așa cum ne-am propus.

Se vor juca toate etapele?

– Sunt deja făcute programările. 13 iunie este ultima etapă de campionat! Mai e un turneu de două etape și încă trei turnee de câte trei etape. Ne-a anunțat și EHF-ul pentru că asta ne stresează cel mai mult: termenul limită pentru transmiterea loturilor pentru cupele europene. Am tot purtat discuții în toată această perioadă și am anunțat că ăsta e programul.

„Am putea să întârziem două săptămâni cu transmiterea echipelor pentru cupele europene”

Sper că o să aibă deschidere din partea cluburilor, pentru ca aceste întârzieri s-au datorat în mare parte unor meciuri reprogramate din Liga Campionilor ale CSM-ului și SCM Râmnicu Vâlcea. Deci nu e vina nimănui și sper să se înțeleagă asta. Și acum ne-au mai adăugat și săptămână pentru meciurile echipei naționale între 30 mai și 6 iunie. Am putea deci să întârziem două săptămâni cu transmiterea echipelor pentru cupele europene. Nu am primit încă răspuns, dar așteptăm să ni se comunice data. Am făcut toate demersurile.

Cum te simți ca Secretar General la FRH?

– Am capul în o mie de direcții! Urmează meciul cu Macedonia, apoi iarăși în Muntengru cu băieții! Toată lumea are extrem de multă treabă și suntem pur și simplu epuizați! Au apărut lucruri noi pe care trebuie să le facem, alte atribuții și personalul a rămas același. E o perioadă foarte dificilă pentru handbalul românesc și nu numai pentru sectorul nostru. Eu sunt mândră de ceea ce am realizat la federație și ne-am descurcat cu toții foarte bine cred eu.

Toată suflarea handbalistă a depus toate eforturile ca să depășim această criză. Jos pălăria pentru sezonul ăsta! Asta ne ajută să supraviețuim, să avem campionate puternice, accidentări mai puține și cel mai important, să avem rezultate la echipele naționale.