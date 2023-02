Cristina Vasiu, despre relații eșuate, adevărata dragoste și muzică: ”Simt și durerea și plăcerea”

Cristina Vasiu, una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi, a făcut dezvăluiri incendiare despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de iubitul ei, Cătălin.

Cristina Vasiu vorbește despre bărbatul care a făcut-o să zâmbească din nou

Cristina Vasiu ne dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, detalii neștiute despre copilăria și adolescența ei. Chiar dacă era o fire veselă și prietenoasă, copiii nu se prea apropiau de ea când era elevă, considerând-o un rival.

Frumoasa cântăreață își aduce aminte cât de emoționată era în copilărie după ce câștiga un premiu, în ce clasă s-a îndrăgostit prima dată și cum a câștigat primii bani din viața ei.

De asemenea, după ce a experimentat mai multe relații eșuate și un divorț, Cristina Vasiu ne vorbește despre relația cu Cătălin, bărbatul care îi este alături de un an de zile, și ce planuri au pentru 2023.

Cristina Vasiu și iubirea adevărată: “Cătălin este un zâmbet de băiat”

Ești una dintre cele mai extrovertite artiste din România. De unde această naturalețe?

– Va îmbrățișez! Îmi place foarte mult diversitatea, îmi place să fiu astăzi de nevăzut și mâine să atrag toate privirile. Am învățat să fiu naturală cu toată lumea, mult timp eram eu doar alături de cei cunoscuți, sau poate doar familia, ulterior am devenit mai matură și am ales să fiu asumată, așa cum sunt eu, un om ca toți ceilalți. Vulnerabil și puternic.

De câteva ori ai avut ghinion în dragoste, dar se pare că, acum, ți-ai găsit adevărata dragoste. Ce înseamnă Cătălin pentru tine?

-Nu l-aș numi ghinion. Au fost doar oameni nepotriviți, alegeri greșite la momentul acela. Sigur că e o foarte mare diferență între a nu te potrivi cu cineva, ceea ce se întâmplă zilnic în viețile oamenilor, și a vrea să faci rău cu bună știință omului de lângă tine. Să joci murdar și fără scrupule este de neiertat. Cătălin până acum, suntem de un an de zile împreună, mi-a arătat că este un om bun și pentru mine e tot ce contează. Este omul pe care pot să mă sprijin la orice oră, care vede binele în orice rău. E un zâmbet de băiat.

Cristina Vasiu, despre iubit: ”Până în prezent nu m-a dezamăgit”

Ce le-a lipsit celorlalți bărbați, până să-l întâlnești pe Cătălin?

-Nu știu, oamenii sunt diferiți, din fericire. Faptul că nu rezonăm e un lucru acceptabil în viață, însă dorința de a face rău e ceva ce nu mă caracterizează și de care aș vrea să stau departe, toată viața. Nu aș vrea să vorbesc despre Cătălin ca și cum ar fi un om perfect, nimeni nu este, însă până în prezent nu m-a dezamăgit și sper nici să nu o facă vreodată.

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Am avut parte de o copilărie frumoasă, în care am făcut toate activitățile vremurilor de odinioară. Am fost un copil vesel, plin de energie, curajos, luptător, care iubea spiritul competiției și de multe ori ieșea pe primul lor.

Nu-mi amintesc o întâmplare anume în momentul acesta, dar în mare am avut o copilărie obișnuită, cu familia aproape, și nu cred că am sărit vreo etapă din viața mea. Le-am parcurs pe toate până acum.

Despre părinți: “Mi-au amintit mereu de unde am plecat”

Ai o relație deosebită cu părinții tăi. Ce lucruri importante ai învățat de la ei?

-Părinții mei sunt oamenii cărora le datorez absolut totul. Genetic vorbind, am luat tot ce e mai bun de la fiecare în parte. Ulterior, după ce am crescut și am început să înțeleg viață mai bine, oamenii, lucrurile din jurul meu, am înțeles că bunătatea într-o lume ca această învinge, și devii superior celorlalți fără să vrei. Mi-au amintit mereu de unde am plecat, și m-au învățat să fiu un om simplu și modest în viață.

“Copiii mă vedeau ca pe un rival de care trebuiau să se apere”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau șefa găștii?

– Deși eram populară și foarte prietenoasă, . Nu știu de ce, copiii mă vedeau ca pe un rival de care trebuiau să se apere.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Haha, prin școala generală, în clasa a opta. Ceva curat, nici nu ne priveam prea mult, dar să vorbim altceva! Eram o generație mai rușinoasă pe atunci.

“Nu am înșelat, nu am mințit”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

– Nu prea stau să mă gândesc la gafe, să rămân blocată în regrete, că dacă nu aș fi făcut așa, cum ar fi fost? Rău nu am făcut nimănui, nu am înșelat, nu am mințit. Gafe minore cu toții facem, nu sunt eu perfecțiunea pe pământ. Totul a decurs și s-a întâmplat așa cum trebuia să fie.

Încă de la grădiniță s-a descoperit că ai talent. La 7 ani ai câștigat locul 2 la concursul ‘Steluțele Cetății’. Îți mai aduci aminte dacă aveai emoții, sau erai de atunci dezinvoltă ca acum?

– Eram foarte emoționată. De multe ori plângeam după ce câștigam, până am prins gustul, și am vrut să fiu din ce în ce mai bună. Emoțiile există și astăzi, mascate de o bucurie și o adrenalină faină, care mă ajută să împart energia cu oamenii.

Momente dificile: “Am avut multe momente grele, fără bani, cu multe uși închise”

Care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

– Industria muzicală nu e deloc ușoară, dacă nu ești un om puternic, te poate face ușor să renunți. Am avut multe momente grele, fără bani, fără activitate, cu multe uși închise… dar trebuie să mergi înainte, să ții capul sus, să iubești viața și să găsești soluții. Să nu te oprești niciodată din drumul tău, și să faci totul pentru visul tău.

Ce a însemnat pentru tine, omul Cristina Vasiu, concursul ‘Vocea României’? Care au fost plusurile și minusurile?

– , ca toate Show-urile Tv, cum a fost și ‘XFactor’, mi-a adus un plus de imagine, prieteni noi și cam atât.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-(Râde) Am căzut de două ori, am mai uitat versurile! Se întâmplă multe pe scenă, și trebuie să continui de fiecare dată. Publicul nu te așteaptă să-ți rezolvi problema.

“Celebritatea azi e, mâine nu” recunoaște talentata cântăreață

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Nu! Sunt un om cerebral, realist, îmi place să respect oamenii, indiferent de categoria socială din care fac parte. Celebritatea azi e, mâine nu.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-La concursuri am câștigat primii bani din muzică, i-am dat părinților, și sigur mi-am cumpărat ceva de îmbrăcat.

“Trăiesc să simt și durerea și plăcerea”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Viață este plină de emoții, pozitive, negative, important este să poți să le controlezi în orice situație. Am avut multe momente grele în viață, dar de asta trăiesc. Să mă bucur de tot ce primesc, să simt și durerea și plăcerea.

Ai avut vreodată un regret personal?

-Niciunul. Știu cine sunt astăzi. Și fără tot ce am făcut deja, lucrurile nu erau în prezent așa. Toate m-au făcut femeia de astăzi.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Aș face toate lucrurile la fel! Tot ce am făcut a fost pentru că așa am simțit, și nu pot să îmi neg alegerile și simțurile care fac parte din existența mea, și mă conturează astăzi că persoană.

“Cristina cea mică este încă în mine”

Dacă te-ai întâlni acum cu Cristina cea mică, ce sfat i-ai da?

– Cristina cea mică este încă în mine, și eu o iubesc mult, motiv pentru care nu renunțăm niciodată una la cealaltă. Prima voce e Cristina mică, ea este intuiția și dorința, iar Cristina mare, după câteva etape de overthinking, a învățat să o asculte. Funcționează doar împreună, și sfatul ambelor este să nu te pierzi pe tine că om.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– Multă muncă, avem și planuri personale. Toate la timpul lor.