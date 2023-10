Critici pentru Rapid și Ioniță după 1-1 la Sibiu. „Probleme cu IQ-ul la cald”

Rapid a mers în deplasarea de la Hermannstadt cu moralul ridicat. și erau pregătiți să lege victoriile în Liga I. Ioniță a deschis scorul încă din minutul 3, însă formația lui Bergodi și-a pierdut din turație pe parcursul meciului.

Rapid pierde puncte în deplasare

“Pot să spun cinstit ce am văzut, eu sunt foarte atent, trebuie să mă uit la jucătorii care sunt vizați pentru loturile naționale. Îmi pare rău că nu m-am dus la Sibiu, dar Rapid a fost lipsită de consistență.

Rapid, paradoxal, când are mingea, devine foarte periculoasă, deci trebuie să fie atenți la fiecare fază pe care o construiesc. Ieri, în schimb, nu au avut acea constanță a jocului să își ducă în fiecare parte a jocului acțiunile de atac.

Dar se vede imediat că atunci când au mingea trebuie să fie extrem de atenți. Au calitate. Nu mi-a plăcut la Rapid faza de apărare, a fost cea mai nesigură. Sibiul a desfăcut foarte mult jocul, au trimis oameni la margine, schimbări de accelerație”, a declarat Mihai Stoichiță.

Rapid și Hermannstadt sunt vecine de clasament

Hermannstadt a fost echipa mai bună în repriza secundă. Elevii lui Măldărășanu au pus presiune pe apărarea oaspeților, iar Găman a reușit egalarea în minutul 55. Hermannstadt – Rapid s-a terminat 1-1,

“Cine l-a oprit pe Ioniță să nu joace și restul 85 de minute? Eu când aud asta înebunnesc. Domne că n-am putut decât la început. Păi de ce? Măcar nu o mai spune. Depinzi și de adversar”, a spus Robert Niță.

“Vă spun ceva, cu tot respectul pentru Ioniță, are niște mici probleme cu IQ-ul. Sau atunci, niște mici probleme cu IQ-ul la cald, are probleme emoționale. Eu niciodată nu dădeam declarația asta. S-a terminat 1-1, suntem în grafic, am marcat. Mi s-a părut o mea culpa excesivă.

El nu are șmecheria asta, e un băiăat sincer. Nu ai, ce să spui tu că nu ai jucat. S-a terminat 1-1, un rezultat echitabil. Și stai puțin, 1-1, pe un teren greu, greu la Hermannstadt”, a spus Horia Ivanovici în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

