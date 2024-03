CSA Steaua, amical de top. „Militarii” vor întâlni o campioană care a jucat în Champions League

, iar „roș-albaștrii” vor juca un meci tare în Bulgaria, cu Ludogorets. Liderul din campionatul vecin a făcut anunțul oficial.

CSA Steaua București, amical cu Ludogorets în Bulgaria

CSA Steaua București profită de pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale și va disputa un meci test împotriva campioanei Bulgariei, Ludogorets, chiar la Razgrad.

„Ludogorets va juca un meci de verificare în compania celor de la Steaua București. Meciul va avea loc sâmbătă, 23 martie, de la ora 16:30 pe stadionul Huvefarm Arena. Vă așteptăm”, au scris bulgarii pe pagina oficială de Instagram.

Echipa la care Cosmin Moți este director sportiv e pe primul loc în campionatul Bulgariei după 24 de meciuri, cu 57 de puncte, la trei puncte de locul doi ocupat de Cherno More, care are însă și un meci în plus.

Clubul din Razgrad are de departe cel mai bun atac din campionat, cu 63 de goluri marcate și cea mai bună apărare: doar 13 goluri încasate, la fel ca ȚSKA Sofia. Ludogorets a fost eliminată în acest sezon din preliminariile Ligii Campionilor de către Ajax.

CSA Steaua București e doar pe locul opt în clasamentul Ligii 2, cu 28 de puncte după 19 meciuri, la egalitate de puncte cu Chindia Târgoviște. Este singurul meci amical pe care „roș-albaștrii” îl vor disputa în această scurtă pauză.

Dinamo va juca un meci amical cu ultima adversară a CSA Steaua

Dinamo va disputa de asemenea un meci amical împotriva , care tocmai a pierdut în Ghencea cu 1-2 în play-out. La echipa ilfoveană joacă trei foști dinamoviști: Valentin Borcea, Deniz Giafer și Mirko Ivanovski.

Partida se va disputa în cantonamentul de la Săftica pe data de 21 martie. Zeljko Kopic a luat această decizie pentru a păstra tonusul și prospețimea echipei în vederea următorului meci cu Petrolul Ploiești.

E de așteptat ca și alte echipe din prima ligă și cea secundă să profite de această pauză de zece zile prilejuită de meciurile naționale și să stabilească mai multe meciuri amicale.