Adi Popa vrea să își încheie cariera la CSA Steaua cu o promovare: „Ar fi ceva de vis”. Marele său regret

Adi Popa a oferit un interviu pe larg pentru FANATIK după primul meci . Fostul jucător al FCSB și al „militarilor” a vorbit despre situația echipei, șansele de promovare și a dezvăluit că ar putea rămâne în Ghencea și după ce își va încheia cariera de jucător.

Adi Popa mai are un singur vis: „Vreau să îmi închei cariera la Steaua cu o promovare”

Adi, cum s-a produs revenirea ta în Ghencea? Ai mai avut discuții și în ianuarie…

– Nu e nicio poveste. Am discutat cu Dan (n.r. Daniel Oprița) și i-am spus că îmi doresc să revin. Mi-a spus să discut cu cei de la club și ne-am înțeles.

Cu cine ai discutat de la club?

– Cu Boștină, Cian și Bogdan Marinescu. Eu cu ei am tot discutat de pe 15 ianuarie. A rămas totul deschis, dar trebuia să se aprobe bugetul, care a venit spre finalul lui februarie. La mine oricum nu a fost problemă de buget.

Adi Popa a trecut prin cele mai grele momente din carieră: „Nu mă gândeam că voi așa ajunge într-o asemenea situație”

Ai reușit să și debutezi. Îți era dor să joci în Ghencea?

– Eu mi-am dorit și în vară să rămân, dar așa a fost situația să ajung la Chiajna. Nu avea cum să nu îmi fie dor chiar dacă am plecat de mai puțin de un an. E cel mai bun gazon și cel mai frumos stadion.

A fost cea mai grea perioadă din cariera ta la Chiajna?

– Categoric. Nu mă gândeam că după așa o carieră . Să fiu trimis să mă antrenez singur degeaba, să nu-mi fie respectat contractul și multe alte chestii. Eu nu am vrut să mă duc la comisii pentru că le făceam rău. Ar fi avut interzis la transferuri timp de două perioade. Am mers cu cele mai bune intenții acolo, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a fost o situație foarte neplăcută și neprofesionistă… Iar ratarea obiectivului nu este decât o consecință a acestui lucru.

Cât mai are de gând să joace Adi Popa: „De-asta m-am întors”

E modul perfect pentru tine să îți închei cariera în Ghencea?

– Păi tocmai de-asta m-am întors. Cât va mai fi să joc. Că vor fi 6 luni, un an sau cât vrea Dumnezeu. Îmi doresc să o fac doar la Steaua.

Ce ți-a spus Daniel Oprița? Cum te-au primit colegii?

– Mi-a zis ce își dorește de la mine, ce așteptări are, că sunt un jucător cu experiență. Eu o să pun în practică. Mă știu cu majoritatea jucătorilor. Cu suporterii am ținut legătura, iar la meciul cu Rapid am fost în galerie. Ei și-au dorit foarte mult să mă întorc, iar eu cred că am fost prezent pe stadion cam la toate meciurile.

Replică pentru FCSB și obiectivul pe care și l-a propus la Steaua: „Voi da până la ultima picătură de energie”

Unii fani ai FCSB te-au ironizat când ai spus că te-ai întors la Steaua…

– Nu îi iau în seamă. Chiar nu mă afectează.

Te așteptai să nu prindeți play-off-ul?

– Situația e cum e în momentul ăsta. Nu ai ce face. Trebuie să gestionăm lucrurile și să scoatem maximum. Eu vreau să mă bucur de fiecare minut pe teren la antrenament și la meci cât va mai fi să joc în lipsa unui obiectiv. Dacă voi rămâne și din vară și vom lupta pentru promovare voi da până la ultima picătură de energie. Mă voi pune în slujba echipei și știu căt de important e pentru suporteri și pentru club.

Adi Popa ar putea continua în Ghencea după ce se retrage: „Iau în calcul”

Te-ai gândit ce faci după ce te retragi? Iei în calcul să rămâi în club?

– Încă nu. Eu trăiesc clipa. Nu mă gândesc atât de departe momentan. Da, normal că iau în calcul. Nu văd rostul discuției atâta vreme cât sunt jucător. Voi vedea pe urmă ce se va întâmpla.

Suporterii și-au dorit mult ca tu să te întorci la echipă. Ai un mesaj pentru ei?

– Știu asta și le mulțumesc că sunt alături de mine și că m-au primit foarte bine. Contează foarte mult să joci undeva unde ești apreciat. Cel mai important mesaj pentru ei ar fi din partea clubului, să primească o veste că se vor face demersurile pentru a putea din punct de vedere legal să promoveze în prima ligă. E singurul mesaj pe care îl așteaptă ei de la oricine.

Ce spune despre promovare și mesaj pentru contestatari: „Steaua deranjează”

– Anul trecut am terminat pe loc de promovare și nu s-a întâmplat nimic. Ce pot să spun mai mult? Sunt bani publici, dar pe teren nu joacă banii. Au fost jucători care acum evoluează în prima ligă. Sportiv ne-am câștigat dreptul acolo unde contează, adică pe teren. Că banii vin de la minister e partea a doua. Mai mult de jumătate dintre echipele din prima ligă sunt ale primăriilor care accesează bani prin diverse pârghii, dar tot bani publici. Și mult mai mulți bani decât la noi.

De ce crezi că sunteți atacați și contestați din toate părțile?

– Steaua deranjează, este un brand național. Normal că nu le pică bine. Alții susțin ei că sunt Steaua (n.r. râde) și ar avea foarte mult de pierdut. Sunt interese din punctul meu de vedere. Ăsta e principalul motiv.

Își dorește să mai joace încă un sezon

Cum te simți fizic și psihic? Ce șanse sunt ca tu să îți prelungești contractul din vară?

– Dacă nu erau nu mai veneam pentru câteva luni și îmi puneam frumos ghetele în cui cum se zice. Nu se pune problema, iar eu și în perioada asta cât am stat acasă am lucrat și am făcut antrenamente cu un preparator fizic. Eu am fost genul de jucător care m-am înhămat la muncă și stau bine și psihic. O să am nevoie de o perioadă de readaptare pentru că eu n-am jucat un meci oficial de 90 de minute din luna octombrie.

Ai fost legitimat în timp record și ai intrat la o zi după ce ai semnat…

– Da, am bifat deja 25-30 de minute și am intrat într-un moment când fusesem egalați. Am avut ceva emoții, dar am reușit să rezolvăm tot în două zile. Altfel am înțeles că nu aș fi putut să mai joc. În ultimele 6 etape se pare că nu mai ai voie să legitimezi jucători. Dacă nu semnam nu puteam să mă mai legitimez chiar dacă eram liber. Mai avem 6 meciuri, deci era singura șansă.

Vrea să își încheie cariera cu o promovare: „Ar fi modul perfect să mă retrag”

Ar fi încununarea carierei tale și scenariul perfect pentru tine să îți închei cariera în Ghencea cu o promovare?

– Ar fi ceva de vis! Chiar ar fi modul perfect să mă retrag și poate să mai joc și eu un meci în prima ligă în Ghencea. Speranța moare ultima, dar nu ține de noi jucătorii sau de staff-ul tehnic. Sunt sigur că și cei din conducere încearcă. Doar că sunt anumite ierarhii și nu sunt în măsură să spun eu mai multe.

Sigur o să se discute din nou despre salariul tău…

– E un salariu mic. Chiar nu are rost să discut despre asta.

Adi Popa mai vrea să joace măcar un derby cu Dinamo, Rapid sau FCSB

Ți-ai dori să mai joci un derby cu Dinamo și Rapid? Dar FCSB?

– Da, aceste meciuri sunt foarte frumoase, în care stadionul se umple, atmosfera e extraordinară. Cine nu își dorește să joace astfel de meciuri? În Cupa României e foarte greu. E o întâmplare și o conjunctură că Hunedoara a ajuns în „sferturi”. Trebuie să ai noroc și la tragerea la sorți, să joci meciurile mai ușoare acasă. E foarte greu să ajungi să câștigi cupa și să ajungi în Europa.

Urmează să îți vină pe lume primul copil. Ești pregătit să devii tată?

– Asta o să vedem. Se rezolvă pe parcurs asta. Normal că am emoții. Eu un nou capitol. Mă bucur că s-au aranjat lucrurile, m-am întors la Steaua și voi avea și o fetiță.

1 an are opțiune de prelungire Adi Popa la finalul acestui sezon