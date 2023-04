CSA Steaua – Dinamo 2-0 i-a amintit lui Adi Popa de un derby din perioada FCSB: „Am avut două coregrafii, show pirotehnic”

„Motoretă” a fost impresionat de felul în care fanii i-au încurajat pe jucători, spunând că spectacolul pirotehnic și cele două coregrafii au creat o atmosferă mult mai frumoasă decât la meciurile din prima ligă.

CSA Steaua – Dinamo i-a amintit lui Adi Popa de un derby din perioada FCSB

de un derby din perioada în care evolua pentru FCSB imediat după victoria obținută de CSA Steaua împotriva lui Dinamo: „Da, ambiţii, atmosfera s-a văzut… a fost superbă!

Nu ştiu dacă am văzut în Liga 1 atmosferă ca în seara asta, cu două coregrafii, cu piro. Pentru astfel de momente venim la stadion, e meciul care te-a făcut să iubeşti fotbalul”.

„Consider că arbitrajul a fost ok. Ar fi putut primi ei mai multe galbene în prima repriză. Am fost pragmatici, am profitat de greşelile lor, i-am luat de sus şi am câştigat.

Primul loc înseamnă foarte mult, am avut şansa cu Poli Iaşi. Consider că etapa aceasta am profitat de pasul lor greşit şi am luat cele trei puncte. Facem tot ce ţine de noi să nu mai coborâm de pe locul întâi”, a mai spus Adi Popa.

„Am trăit momente frumoase la titlul din 2013, când a fost o coregradie pe tot stadionul!”

și a vorbit despre un moment frumos din cariera sa de fotbalist, care s-a petrecut în 2013, când FCSB reușea să câștige campionatul, la finalul unui sezon în care a dominat clar competiția.

Atunci, la ultima etapă din campionat, FCSB juca pe Arena Națională un meci contra lui FC Brașov, câștigat în cele din urmă, scor 4-1, iar suporterii au făcut o coregrafie pe tot stadionul, arena fiind plină până la refuz:

„Ne-am gândit doar la suporterii noştri, ne-au susţinut, au venit cu coregrafii şi la antrenamente. Dacă nu apărea chestia cu legea, noi tot trăgeam pentru primele două locuri. Ce ține de noi e pe teren, iar în seara asta am demonstrat.

Am trăit momente frumoase, mai ales la titlul din 2013, când a fost o coregrafie pe tot stadionul, adică nu ai cum să uiţi acele lucruri şi sunt pe podium”.

„Dar în seara asta am avut două coregrafii, cu show pitrotehnic, cu tot ce vrei, iar această victorie e pentru ei, pentru suporteri”, a mai spus Adi Popa.