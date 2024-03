Simona Halep a fost eliminată din primul tur la Miami. Jucătoarea din Constanța a fost nevoită să se recunoască învinsă

CTP a depistat punctele slabe ale Simonei Halep și a comentat scandalul momentului: „Bucuria și măgăria!”

Într-un mesaj postat pe Facebook în această dimineață, și e de părere că sportiva din România a avut o prestație bună până în setul 2, când oboseala a început să își spună cuvântul.

„Simona – bucuria și măgăria

Spuneam că graficul la reintrarea „în atmosferă” a Simonei Halep va începe, cel mai probabil, cu un meci bun, în care va fi dusă de setea de a juca tenis după atâta vreme. Așa s-a și întâmplat, dar nu un meci întreg, ci un set.

Primul set în fața Paulei Badosa a fost remarcabil nu numai prin scor, 6-1 pentru Simona, dar și prin atitudinea ei pe teren. A jucat „în dușmănie”, dar cu bucurie, vrând parcă să șteargă multele luni dureroase prin care a trecut.A arătat tonică, hotărâtă, a avut realizări tehnice deosebite, în special cu reverul, nu s-a văzut „rugină” pe ea.

Apoi, inevitabil, fizicul a început să-i cedeze în fața schimbării jocului de către Badosa, din ce în ce mai tare și agresiv. Nu ca rezistență generală. Aici se vede că Simona nu a încetat să se antreneze, ci la încheieturi, acum umărul drept”, a scris Cristian Tudor Popescu în postarea lui pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu sare în apărarea Simonei Halep: „Nu ar trebui să o afecteze părerea „tractoristei” Wozniacki

Scriitorul nu s-a ferit să își exprime părerea si despre declarațiile făcute de Caroline Woznaicki la adresa Simonei, după ce jucătoarea din România a primit wild card la turneul de la Miami.

„Cred că acest meci pierdut e un câștig pentru Simona, pentru că îi deschide perspectiva revenirii la nivelul care a consacrat-o. Așa că n-ar trebui să o afecteze măgăria „tractoristei” Wozniacki, care a zis că jucătoarele depistate pozitiv n-ar trebui să primească wild-card-uri, să fie obligate s-o ia de la zero. Răspunsul Simonei a fost calm și ferm: „Să citească decizia TAS. Nu m-am dopat, nu am trișat”, a adăugat în încheiere CTP.

Caroline Wozniacki, atac dur la adresa Simonei Halep

La conferința de presă de după meciul câștigat cu jucătoarea din Franța, Clara Burel, Caroline Wonzkaci a avut un atac atac dur la adresa Simonei Halep.

“În primul rând, întotdeauna mi-a plăcut Simona. Am avut întotdeauna o relaţie bună. Am fost foarte deschisă în trecut în legătură cu ceea ce simt despre dopaj şi toate acestea. Cred că părerea mea despre dopaj este aceeaşi.

Întotdeauna mi-am dorit un sport curat, corect pentru toată lumea. Este opinia mea. Din nou, nu mă refer direct la Simona, dar dacă cineva trişează intenționat, dacă cineva a fost testat pozitiv pentru dopaj… Înţeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă.

Nu este o critică la adresa nimănui… dar este convingerea mea personală, nu cred că oamenii ar trebui să primească wild card-uri după aceea. Dacă vrei să te întorci şi a fost o greşeală, înţeleg, ar trebui să munceşti pentru a urca de jos în sus. Aceasta este părerea mea personală despre aceste lucruri.

Este evident că situaţia Simonei a trenat mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o exonerare, ci o reducere a pedepsei. Acum a fost în afara jocului pentru o vreme şi se va întoarce. Din nou, sper doar la un sport curat. Asta este tot ce îmi doresc. Vreau să am modele bune pentru tânăra generaţie. Este un sport în care sunt mulţi bani, multă competitivitate, mulţi concurenţi” , a declarat Caroline Wozniacki.

Simona Halep, răspuns ferm la comentariile lui Wozniacki

Simona Halep a fost întrebată la conferința de presă despre comentariile jucătoarei din Danemarca. Fosta campioana de la Wimbledon nu s-a ferit și a dat un răspuns ferm.

„De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci ar fi mai bine dacă am citi decizia venită de la TAS, și anume că era un supliment contaminat, nu era dopaj. Nu am avut niciodată ceva de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor.

Mulțumesc turneului că mi-a oferit acest wild card și că am avut posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare.

A fost grozav să mă întorc. O singură persoană negativă la adresa mea nu-i ceva care să fie important, fiindcă am alte sute de oameni care îmi oferă dragoste, așa că voi accepta asta”, a spus Simona Halep la conferința de presă.