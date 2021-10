CTP, analiză dură: “Statul român este eșuat de când s-a înființat”. Ce spune despre incendiul de la ATI Constanța

, unitatea neavând autorizația de securitate la incendiu.

, iar în urma acelui incident, zece persoane și-au pierdut viața.

CTP: “De când s-a înființat, statul român este eșuat”

“Statul român este unul eșuat de când a fost înființat, el nu a reușit niciodată, în nicio structură guvernamentală, fie că a fost condus de țărăniști, conservatori, liberali, legionari, comuniști și de toate celelalte Guverne de după 1989.

Niciodată unul dintre aceste Guverne în statul român nu a reușit să garanteze siguranța și protecția simplului cetățean, care nu are relații speciale în stat, care nu are niște relații individuale.

Un simplu cetățean care e la mâna statului care nu cunoaște pe ‘x’, pe ‘y’, acesta nu a fost niciodată protejat de către statul român.

Și ne spune domnul Iohannis că statul a eșuat. Păi ești șeful statului de 8 ani, așa se numește, nu știu în ce măsură chiar e, se spune că e reprezentantul statului, mă rog…păi despre tine nu spui nimic?

Eu nu aș fi putut să vin după ce sunt președinte de opt ani după ce oamenii au murit că statul a eșuat, eu, șeful statului, în loc să spun ‘eu am eșuat’ sau ‘și eu am eșuat’, nu, nu, el nu are treabă cu statul.

Eu l-am ascultat pe domnul doctor Săndesc, președintele Asociației ATI-ului, el a spus că soluția exist, a spus că ‘ne-am strâns toți, anesteziști, specialiști în terapie intensivă, microbiologi și am făcut un memoriu după ce s-a întâmplat la Piatra Neamț’ și au spus din ce cauză se întâmplă lucrurile.

Domnul Săndesc nu a fost în stare să ne spună de ce nu se pune în aplicare acest raport, nimic, este blocat, nu îl bagă nimeni în seamă și este un raport făcut de cei mai buni specialiști pe care îi are această țară.

De ce este statul eșuat din naștere? El funcționează nu pe principiile a ceea ce în limba germană se numește Gesellschaft și pe ceea ce se numește Gemeinschaft, e vorba de structură și relații societale și structură și relațîi comunitar-personale.

De 170 de ani statul român funcționează în principal pe relații de tip Gemeinschaft. Astăzi ca acum 50 de ani, 70 de ani sau 100 de ani, dacă ai o problemă și nu ai relațiile necesare în afară de ceea ce oferă statul în mod standard…ăsta e mecanismul principal, de aceea statul eșuează.

În statele occidentale, cu toate problemele pe care le au ele, cetățeanul standard poate să își rezolve niște probleme fără să aibă neapărat relații sau să fie un bogătaș, personaj influent și așa mai departe. De aceea se întâmplă tot ceea ce vedem”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.