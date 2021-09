CTP, prima reacţie după ce Simona Halep s-a despărţit de Darren Cahill! Ce antrenor îi propune

Cristian Tudor Popescu nu pare deloc surprins de vestea că Simona Halep , antrenorul alături de care a avut cele mai bune rezultate din carieră, culminate cu primul său turneu de Grand Slam (n.r. Roland Garros 2018) și clasarea pe primul loc în ierarhia mondială.

Ba chiar susține că decizia a fost luată la momentul potrivit și îl propune pe Adrian Marcu, tehnicianul cu care sportiva noastră a cucerit trofeul de la Wimbledon. Se întâmpla în 2019, cu doar câteva luni înainte ca australianul să revină în staff-ul său.

CTP se aștepta ca Simona Halep și Darren Cahil să pună punct colaborării

„Pentru mine nu este o surpriză, mă așteptam să se întâmple lucrul acesta, bine nu este că se despart Cahill și Halep, dar haideți să ne gândim cât de greu le-a fost amândurora în acești ani în care au realizat lucruri extraordinare împreună.

Darren din Australia, Simona din România, fiecăruia i-a fost greu. Lui Darren pentru că trebuia să fie plecat de acasă atâta vreme ca să fie alături de ea, Simona pentru că nu putea să aibă antrenorul lângă ea în toată perioada competițională și în general tot timpul, pentru că așa e bine să fie un antrenor.

Nu se mai putea continua în felul acesta. Sunt convins că cei doi nu s-au despărțit din cauza unei neînțelegeri, ci pur și simplu venise momentul să încheie această colaborare excepțională.

Să vedem pe cine va alege Simona acum ca antrenor. Dacă o să-l aleagă iar pe Adi Marcu, cred că va fi o alegere foarte bună. Simte probabil nevoia unui antrenor român, cu care să stea tot timpul.

Dar, pe de altă parte, ar putea în momentul de față să își ia chiar ea carnet de antrenor. A adunat atâta experiență, am văzut-o cum a jucat în ultima vreme chiar în condițiile unei accidentări nenorocite, și se vede la ea o maturitate remarcabilă în joc.

Știe totul despre ce trebuie să facă. E clar că vrea să mai joace 2-3 ani, vrea să fie din nou între primele jucătoare”, a comentat CTP, în direct la .

Indian Wells, primul turneu fără Darren Cahill

Vestea că Darren Cahill nu o va mai pregăti pe Simona Halep a fost făcut chiar de ea, printr-un scurt mesaj de mulțumire publicat miercuri pe rețelele de socializare. Proaspăt căsătorită, sportiva noastră va lua chiar peste două săptămâni startul în primul său turneu fără antrenorul cu care a înregistrat cele mai bune rezultate din carieră.

După Indian Wells, programat în perioada 6-17, se va întoarce în Europa pentru Kremlin Cup (18-24 octombrie) și, bineînțeles, (25-31 octombrie), competiție pe care o așteaptă cu nerăbdare, mai ales că se desfășoară în BT Arena din Cluj-Napoca.

„Am emoţii să joc din nou în faţa fanilor români la Cluj, mă tot gândesc la acest turneu. Totodată îmi va face bine pentru că acolo voi avea o susţinere foarte bună, iar eu sunt pe un fond de încredere nu foarte ridicat după acea accidentare.

Dar cu meciuri mai multe eu sper să îmi revin la nivelul la care am fost. Am ales să joc la Indian Wells pentru că este ‘mandatory’, încă sunt acolo pe tablou, la Moscova pentru că am câştigat acolo şi am avut un sentiment plăcut să joc acolo tot timpul, iar la Cluj am ales să joc pentru că îmi place Clujul. E un turneu la noi în ţară, sunt oameni frumoşi care mereu mă aşteaptă cu plăcere şi mă fac să mă simt bine”, a declarat recent sportiva din Constanța.