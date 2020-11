CTP, soluție extremă pentru a stopa cazurile Covid. Ce ar fi trebuit să facă Iohannis și Orban

CTP a avut o reacție extrem de critică față de autorități după carantina parțială anunță joi, 5 noiembrie, și spune că decidenții Iohannis și Orban trebuiau să recurgă la soluția extremă: lockdown-ul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat, vineri seară, la Digi24, cum ar fi trebuit să gestioneze autoritățile această criză sanitară cauzată de pandemia de COVID-19.

În opinia sa, această ezitare de a lua măsuri dure a fost una nocivă pentru popor. CTP merge mai departe și spune că Guvernul Orban are pe conștiință multe dintre decesele de coronavirus din țara noastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CTP spune ce ar fi trebuit să facă Iohannis și Orban. Care e soluția extremă

Joi, 5 noiembrie, Klaus Iohannis a anunțat, de la masa guvernului, noile restricții în lupta cu pandemia de COVID-19. În ceea ce-l privește, CTP nu este încântat de această mișcare și spune că autoritățile au întârziat foarte mult din acest punct de vedere.

”Util era lockdown, închidere totală, dar nu acum, ci în urmă cu o lună. Închideai tot, țineai o lună. Ce e acum arată așa: ni se prezintă de autorități ceva ce are blană, are coadă, are două urechi, face miau miau, dar nu-i spune pisică.

ADVERTISEMENT

Acum o lună ar trebui să se închidă tot. Se știa matematic, epidemiologic, unde se va ajunge, Problema nu e cea faci, ci când faci. Pierderi oricum există. Să retezi coada pisicii, despre asta este vorba. Nu avem o alternativă în care să nu se producă pierderi de orice fel”, a spus CTP la postul de știri citat.

CTP: Guvernul poate să-și pună pe conștiință niște oameni care și-au pierdut viața

CTP este extrem de dur cu Guvernul Orban și spune că acesta poate să-și pună pe conștiință mai multe decese de Covid, atât din rândul oamenilor simpli, cât și din rândul cadrelor medicale aflate în prima linie a luptei cu pandemia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Acest lucru (n.r. carantina totală) trebuia asumat de guvernare acum o lună de zile. S-a văzut că asta dă rezultate. E singurul medicament, vaccin, care dă rezultate în momentul de față.

Nu putem judeca acum ce trebuia făcut. În situația de față se produc pierderi economice și pierderi de vieți omenești. Guvernul poate să-și pună pe conștiință niște oameni care au pierdut viața. Nu doar pentru cei care au murit de Covid, ci și pentru medici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unii au murit de Covid, alții vor muri de epuizare. Oamenii nu mai rezistă, ăștia sunt. Ne aflăm în această situație cât se poate de proastă. Mai bine iei o măsură dură, decât să o amețești.”, a mai spus gazetarul.