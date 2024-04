Cu ce a înlocuit Irina Loghin carnea. A exclus-o din alimentație în urmă cu 50 de ani

Irina Loghin, una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi din țară, a povestit cum ține ea postul Paștelui, mai ales că nu consumă carne de mai bine 50 de ani. Cu ce a înlocuit cântăreața alimentul.

Cu ce aliment a înlocuit Irina Loghin carnea

În vârsta de 85 de ani, , iar vedeta și-a dezvăluit trucurile. Artista duce un stil de viață sănătos și activ. În plus, are mare grijă la alimentație și,

ADVERTISEMENT

Astfel că, marea doamnă a muzicii populare românești nu depune un efort prea mare pentru a ține postului Paștelui și a oferit câteva sfaturi fanilor săi. De altfel, oamenii au șanse mari să o întâlnească în Piața Obor.

Acesta este locul în care Irina Loghin își face cumpărăturile. Vedeta se asigură că organismul său primește toate substanțele nutritive de care are nevoie și are grijă de sănătatea sa.

ADVERTISEMENT

„Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani, oricum nu mi-a plăcut niciodată, nici în copilărie. Dar, îmi iau proteinele necesare organismului din semințe, pe care le cumpăr din Piața Obor, acolo găsești o varietate.

Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete.

ADVERTISEMENT

Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate. Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit”, a declarat Irina Loghin pentru

Cum se simte cântăreața după operație

Irina Loghin a trecut anul trecut și printr-o operație de hernie de disc. Vedeta și-a dorit să se recupereze rapid, mai ales că la scurt timp după intervenție a participat la botezul nepoatei sale.

ADVERTISEMENT

„Acum mă simt bine, am făcut fizioterapie, am urmat sfatul medicilor, nu mai am probleme de sănătate. Oricum, fac mișcare, ies la plimbare în parc. Le recomand tuturor măcar 20 de minute de mișcare, de mers, la pas, în fiecare zi”, a adăugat solista.