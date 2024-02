Cu ce bărbat celebru s-a întâlnit Iulia Vântur la un eveniment din Dubai. Cei doi au fost colegi de emisiune

Iulia Vântur s-a întâlnit, în cadrul unui eveniment din Dubai, cu un bărbat celebru din showbiz. Cei doi au fost colegi în cadrul unei emisiuni îndrăgite, difuzată la Pro TV.

Iulia Vântur s-a stabilit în India de mai mulți ani, acolo unde are . Fosta prezentatoare are succes în plan profesional și a debutat la Bollywood, dar revine în România de fiecare dată când are ocazia.

Recent, Iulia Vântur a fost prezentă la un festival din Dubai, acolo unde s-a întâlnit cu mai multe vedete. Printre acestea se afla și Mihai Petre, fostul coleg de emisiune al artistei stabilite în India.

În urmă cu mai bine de un deceniu, cei doi au fost colegi la emisiunea Dansez pentru tine, difuzată la Pro TV în perioada 2006 – 2013. Iulia Vântur l-a îmbrățișat pe coregraf și a postat imaginea pe pagina sa de Instagram.

“Când revezi colegi dragi, cu care ai trăit unele dintre cele mai frumoase experiențe”, a scris vedeta pe Instagram, în dreptul imaginii cu Mihai Petre.

De ce nu are Iulia Vântur cetățenie, după 10 ani în India

Deși locuiește de ani ani buni în India, , unde petrece destul de mult timp. Vedeta a explicat că are deja trei acte de identitate și că nu vrea să obțină cetățenia prea curând.

Cu toate acestea, Iulia Vântur areact de identitate de rezidență în India și plătește taxele țării. De altfel, are act de identitate pentru România, dar și pentru Emiratele Arabe Unite, deoarece ajunge des în Dubai.

“Am două case (n.r.: în România și în India), sunt atât de norocoasă. Chiar asta vorbeam cu mama, că am trei acte de identitate, unul pentru România, unul pentru India și unul pentru Dubai.

Am un act de identitate de rezidență în India, sunt înregistrată, plătesc taxe, ce credeți? Da, am ID de rezidență în India. Nu sunt flotantă, sunt stabilă. Un fel de Green Card. Pot să îmi iau cetățenie.

Nu îmi doresc să am alta decât cea de româncă. Sunt foarte fericită cu cetățenia mea. Sunt bine așa cum sunt”, a declarat Iulia Vântur în cadrul emisiunii , de la Pro TV.