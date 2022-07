Cu ce maşină bizară s-a afişat Cristian Pomohaci. Imaginile au devenit virale: “Indiferent de vârstă”

Cristian Pomohaci este în continuare activ pe rețelele de socializare, după scandalul de pedofilie asupra unor minori. Fostul preot a apărut, marți, pe facebook, într-o mașină Dacia, de culoare roșie și decapotabilă.

Cristian Pomohaci s-a fotografiat într-o mașină Dacia, decapotabilă

Cristian Pomohaci, îmbrăcat în straie populare, s-a fotografiat în autovehicul, de mai multe ori și a postat imaginile pe pagina sa de facebook. Alături a scris și câteva cuvinte.

ADVERTISEMENT

”DACIA tot Dacie rămâne , indiferent de vârstă ! Și chiar dacă i decapotabila !!!! Covasna , CV – 24.07.2022”, a scris Crisian Pomohaci

Care mai este viața lui Cristian Pomohaci în prezent

În prezent, Cristian Pomohaci nu mai este preot după ce în 2017 s-a aflat că a abuzat sexual de minori, iar unul dintre ei chiar l-a înregistrat în timp ce îi făcea avansuri. Adolescenții erau dintre cei ce cântau la biserica sa.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu mai are dreptul de a fi preot și are și o imagine pătată, Cristian Pomohaci este în continuare chemat la concerte, să cânte, și chiar la emisiuni TV. Mai mult, are posibilitatea de a lucra ca teolog laic.

De altfel, sunt oameni care nu au dat crezare scandalului în care a fost implicat și apelează și acum la ajutorul lui Cristian Pomohaci. Acesta și-a făcut din locuința fiului o biserică, care se află în comuna Moșuni, din județul Mureș.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu dosarul în care era acuzat de pedofilie

În ceea ce privește dosarul în care era acuzat că a întreținut raporturi intime cu minori a fost clasat în 2019. Atunci, procurorii au hotărât că faptele sunt prescrise, din cauză că au trecut mai mult de 10 ani de când s-au săvârșit.

De curând, în luna iulie, . Totul s-a întâmplat după ce a cântat la un eveniment din Brașov, organizat de Primăria Hârseni.

ADVERTISEMENT

Vicepreședintele Consiliului Județean a luat atitudine și a spus că nu va trimite bani primăriei dacă din aceștia va fi plătit și fostul preot, deoarece nu vrea să aibă legătură cu un personaj acuzat de pedofilie și

ADVERTISEMENT

”Cristian Pomohaci și în opinia mea este un personaj controversat, care a fost acuzat de pedofilie, acuzație de care a scăpat datorită prescripției, dar a fost condamnat pentru evaziune fiscală.

De asemenea, nu a fost făcută nici o plată de către Consiliul Județean pentru acest proiect”, a spus Szenner Zoltan jurnaliștilor.