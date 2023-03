Cu ce se ocupă acum Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman. Cei doi au avut o relație de 7 ani

Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, se bucură de familia lui fericită. Dansatorul a avut o relație cu fosta prezentatoare TV la începutul anilor 2000, dar au mers pe drumuri separate, în cele din urmă.

Ce mai face Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman

Cu mult timp în urmă, , care este și fondatorul trupei Flamingo Boys. În cele din urmă, cei doi s-au despărțit, iar fiecare și-a întemeiat propria familie.

În timp ce , de data aceasta cu scandal, fostul ei partener se bucură de familia sa. Coregraful este căsătorit cu Bianca, cu care are un băiețel în vârstă de 4 ani și jumătate. Cei doi și-ar mai dori copii, tot băieți, dacă ar fi posibil.

“Am un băiețel Dryas, în mitologia greacă înseamnă stejar și e și numele unei plante din Apuseni. Noi am așteptat mult acest copil. Face gimnastică la clubul Steaua, karate, engleză, la patru ani și jumătate. Seamănă cu maică-sa, și ea a făcut gimnastică de performanță.

Ne mai dorim copii, tot băieți dacă s-ar putea. Eu unul, dacă ar fi după mine, aș vrea să-mi fac o trupă cu băieții mei! În momentul de față suntem doar doi stripperi în trupă care avem copii”, a declarat Cornel Păsat pentru .

Cornel Păsat este împreună cu Bianca de ani buni și sunt căsătoriți de un deceniu. Partenera sa de viață este motivul pentru care dansatorul se menține în formă maximă, chiar și la vârsta de 49 de ani.

“Soția e polivalentă, face mai multe lucruri! E consultant nutrițional și personal trainer. Mai nou, îmi face și mie program de nutriție și toată lumea se întreabă de ce arăt atât de bine.

Consum pește de trei ori pe săptămână, uneori carne de vită sau porc, dar gătită sănătos. În rest legume, fructe verzi. Evit pe cât se poate carbohidrații și prăjelile, mai ales.

Nevastă-mea gătește, mai gătesc și eu din când în când ca s-o răsfăț, dar ea știe cum să le facă cât se poate de sănătos”, a mai spus acesta pentru sursa menționată.

Cu ce se ocupă acum Cornel Păsat

Trupa pe care a fondat-o Cornel Păsat are 6 membri în prezent și urmează să deschidă un club nou. Formația are multe proiecte în perioada următoare, după cum a mai declarat fostul Oanei Roman. În plus, dansatorul mai are și alte pasiuni.

“În pandemie, m-am apucat de croitorie și de fotografie. Eu fac costume pentru trupă, dar și costume pentru gimnastica de scenă”, a mai spus Cornel Păsat, în cadrul aceluiași interviu.

Cornel Păsat și Oana Roman au fost împreună acum mult timp, iar relația lor a durat aproximativ șapte ani, până în 2007. La vremea respectivă, vedeta l-a acuzat pe dansator că a înșelat-o cu o prietenă comună.

De asemenea, Oana Roman a dezvăluit că a rămas însărcinată cu fostul partener. Cu toate acestea, nu a vrut să păstreze copilul, motivul pentru care a făcut întrerupere de sarcină.