Cu ce se ocupă, de fapt, o celebritate de la noi! E bună pentru filme horror

Maria Andria a pus muzica pe pauză și și-a luat un job extrem de neobișnuit pentru o femeie. Frumoasa vedetă aranjează, ca make-up artist, morții.

Maria Andria, celebritatea de la noi care are o ocupație de filme horror

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Maria Andria ne povestește cum a ajuns să machieze persoane decedate și de ce a renunțat la muzică. Ne povestește detalii neștiute despre perioada în care s-a luptat cu cancerul și ne spune cum a fost exmatriculată din liceu. Se declară, cu sinceritate, o infidelă. Dar asta doar până l-a cunoscut pe viitorul soț.

Maria Andria: ”Îmi plac provocările”

Ți-ai pus cariera muzicală pe pauză și ai devenit make-up artist funerar. Adică machiezi oameni decedați. Cum a fost prima dată și cât ți-a luat să te obișnuiești?

-Nu mi-a fost greu pentru ca eu am făcut cursul de cosmetician și știam ce am de făcut. Apoi m-am gândit la un job din care sa câștig sigur bani, pentru că muzica nu mi-a oferit siguranță financiară așa că am decis să încerc ceva nou. Îmi plac provocările.

Prima dată am avut o reținere. Apoi am stat și m-am gândit. Până la urmă, chiar daca e mort, e om și el, are nevoie de make-up. Așa cum și noi, femeile, avem nevoie de machiaj ca să arătăm mai bine. În plus, din asta se câștigă foarte bine, dacă ai mulți clienți lunar. M-am obișnuit repede, mă gândeam că e un om care doarme și atât. Că e viu, că e mort, make-up-ul e la fel pentru toți.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îmi place mult să pun unghii. Am învățat mulți ani lucruri si m-am specializat în domeniul acesta. Urmează să-mi deschid un salon unde mă voi ocupa personal.

Cea mai grea perioadă, diagnosticul de cancer

În 2020 ai fost diagnosticată cu cancer. Cum te-ai simțit după operație, cât timp a durat să îți revii complet?

-A fost o perioadă foarte grea a vieții mele, dar am avut alături persoanele dragi, care m-au ajutat sa trec mai ușor peste. Dumnezeu ne dă cu un scop orice cumpănă, din care sa învățăm lucruri. Mi-am revenit după câteva luni, sunt ok acum.

Te-ai născut în Grecia, țara pe care o doresc majoritatea românilor și, totuși, ai preferat să trăiești în România. De ce?

-Nu am preferat neapărat să trăiesc în România. Am fost cumva nevoită să stau aici pentru emisiuni, concerte și lucruri personale. Nu-mi place această junglă.

Maria Andria e pregătită să se căsătorească

Ai o relație frumoasă de iubire, când urmează să te căsătorești?

-Așa este, trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Nu vă spun data, ca să nu mă deocheați. Eu cred foarte mult în deochi și prefer ca unele evenimente din viața mea sa se afle după ce au loc. O sa vedeți pe , Maria Andria.

Că tot veni vorba de iubire, care este adevărul despre presupusa relație dintre tine și Chef Scărlătescu?

-Consider acest subiect unul închis. Relația mea cu a fost una profesională și amicală. Restul ați văzut cu toții la momentul respectiv.

Ești una dintre cele mai excentrice și mai asumate femei din showbiz. De unde naturalețea asta?

-Tot timpul am fost sinceră, chiar dacă uneori adevărul pe care l-am spus i-a deranjat pe unii. Ce să zic, așa m-a făcut mama natură.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Am avut o copilărie normală, frumoasă. Mi-am supărat și părinții, dar au fost chestii trecătoare. Cea mai mare nebunie a fost să mănânc din pampers (râde, n. red.).

“Am fost exmatriculată”

Cum ai fost la liceu? Erai cea mai rebelă sau cea mai timidă din clasă?

-Am fost întotdeauna rebela clasei. Unei profesoare i-am pus pioneze pe scaun. Ups! O săptămână am fost exmatriculată.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Normal. Îmi scriam pe picior și acopeream cu fusta scrisul, așa copiam.

Maria Andria, o infidelă

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Când suntem mici credem că ne îndrăgostim, dar nu e așa. Adevărata mea dragoste este Matteo, bărbatul care îmi va deveni soț. Când l-am cunoscut am simțit ca el este prima mea dragoste.

Cum te-ai descrie până să-l întâlnești pe Matteo, fidelă sau infidelă?

-Infidelă.

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Am avut o relație în paralel cu doi tipi, erau frați, dar eu nu știam, nu semănau. Am aflat ulterior că aveau același tată și mame diferite. La un moment dat unul din ei m-a dus acasă ca să-i cunosc părinții și acolo l-am văzut pe fratele lui. Ca să scap din situația penibilă m-am prefăcut că leșin.

Maria Andria investește în imobiliare

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Am reușit să-mi cumpăr și urmează să îmi cumpăr o vilă cu piscină, la malul marii.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu, n-am fost niciodată cu nasul pe sus. Dar mereu am fugit de celebritate, nu îmi place când mă analizează lumea pe stradă.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Cu siguranță, eu n-am spus niciodată ca sunt vreo mare voce. Deci da, frumusețea m-a salvat în muzică.

Maria Andria nu mai vrea să audă de muzică

Daca ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-N-aș mai intra în industria muzicală, pentru că am văzut câtă răutate și mafie este și câte compromisuri mi s-au propus să fac. Pe toate le-am refuzat. Tocmai de aceea toate piesele mele le lansez pe canalul meu de youtube, Maria Andria.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut sau l-ai primit, până acum?

-Solarul de bronzare pe care mi l-a cumpărat logodnicul meu, a costat aproximativ 15.000 de euro.