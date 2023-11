Cu cine locuiește Aurel Pădureanu la aproape 3 ani de la moartea Corneliei Catanga: “Ai rămas doar tu”

Sunt aproape 3 ani de când Cornelia Catanga a murit. În urma sa și-a lăsat singur soțul, dar și copilul. Aurel Pădureanu a făcut de curând mărturisiri despre cum mai este acum viața lui. Cu cine locuiește îndrăgitul interpret de muzică lăutărească?

Cu cine locuiește Aurel Pădureanu de când a murit Cornelia Catanga

Aurel Pădureanu (73 ani) duce un dor imens soției sale. Zi de zi îl macină durerea pierderii ei, dar fiul lor, Alexandru, reușește să-i mai aline suferința. Tânărul suferă și el la rândul său și nu vrea să se gândească o clipă la ce va face după ce și tatăl său va pleca din această lume.

ADVERTISEMENT

”El întotdeauna se scoală, vine lângă mine și mă pupă în permanență! Tot timpul îmi spune: “Ai rămas doar tu, nu mai am pe nimeni! S-a dus mama mea, dar tu ai rămas ajutorul meu. Dacă s-ar întâmpla ceva și cu tine, eu nu mai am pe nimeni! Nu îl mai am decât pe Dumnezeu, dar tu ești ajutorul meu!”, a declarat Aurel Pădureanu pentru

Faimosul interpret de muzică lăutărească locuiește în aceeași casă cu fiul și nora. Alexandru și-a găsit o parteneră de viață iubitoare și foarte implicată în îngrijirea tatălui său. Aurel Pădureanu are doar cuvinte de laudă la adresa tinerei și crede că regretata lui soție lucrează prin ea.

ADVERTISEMENT

”El pune o mare bază în mine. Am și eu o vârstă! Cornelia avea 63 de ani, eu eram mai mare ca ea cu 7 ani. Am o vârstă, dar lupt cu toate forțele! Mă rog la Dumnezeu și chiar mă duc mereu la biserică și mă rog ca să fiu aproape de copilul meu!.

Fără discuție! (n.r. fiul lui îl îngrijește dacă intervin problemele de sănătate). O am și pe nora mea, care este nemaipomenită! În permanență ne calcă, ea ne aranjează! El este însurat cu o fată care s-a născut la New York. După moartea Corneliei ea a rămas la noi și ne-a îngrijit, absolut! Așa este! (n.r. Cornelia a lucrat prin ea pentru ca el să fie lăsat pe mâini bune)”, a mai precizat solistul.

ADVERTISEMENT

Cornelia Catanga, răpusă de coronavirus

Virusul, alături de celelalte afecțiuni ale ei i-au complicat starea, intrând în stop-cardio respirator. Artista s-a stins la Spitalul Universitar de Urgență București.

Cornelia Catanga este înmormântată în Cimitirul Ghencea din Capitală și a rămas în istoria muzicii drept una dintre cele mai bune interprete de melodii lăutărești. Cântăreața se afișa de fiecare dată la evenimente cu soțul său, Aurel Pădureanu.

ADVERTISEMENT

Aurel Pădureanu a mărturisit că și-a cunoscut soția prin preasma meseriei lor, el având 41 de ani, iar Cornelia Catanga 36. Peste 3 decenii au fost împreună apoi, iar dragostea lor a fost una profundă.

” (…) 32 de ani am fost împreună și-mi aduc aminte prima noapte când eram atât de grăbiți că am făcut dragoste cu pantofii în picioare. De atunci nu ne-am despărțit niciodată. Mi-am lăsat fosta soție și copiii, noroc că erau mari. Cornelia mereu mi-a spus să le dau bani, să nu-mi simtă lipsa”, ne-a povestit interpretul.