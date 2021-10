Cu Mircea Rednic nu e de glumă! Cum arată primul 11 al jucătorilor lăsați la Săftica înainte de Sepsi – Dinamo. Exclusiv

Mereu pus pe replici savuroase în fața camerelor de luat vederi, dispus să ofere o primă de 20.000 de euro din propriul buzunar pentru o victorie in Liga 1, sau o masă cu lăutari la Casa Românească, demonstrează, în același timp, că nu glumește când vine vorba despre atitudinea propriilor jucători. Sau despre golurile primite după minutul 90.

Tehnicianul dinamovist a lăsat acasă, din diferite motive, o echipa întreaga înaintea deplasării la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi. Accidentați, gafeuri în ultimele meciuri, sau jucători fără “cartea verde”, în cazul celor transferați în această săptămână. Nu mai puțin de 11 jucători au rămas la Săftica.

Toți cei care nu au prins lotul pentru partida cu Sepsi se pregătesc sub comanda unui antrenor cu licență “Pro”, nimeni altul decât Iulică Mihăescu, “mâna dreaptă” a lui Rednic.

Eșanu – Nica, Ehmann, Carp, Filip – Mihaiu, Răuță, Kainourgios – Moldoveanu, Nunic, Neicuțescu.

de sâmbătă că răbdarea sa a ajuns la capăt cu unii dintre jucători. Ba chiar le-a transmis că trebuie să se pregătească foarte bine în continuare, chiar dacă nu fac parte din lotul pentru partida cu Sepsi.

Avertismentul lui Mircea Rednic pentru jucătorii pe care i-a lăsat la Săftica: “Unii sunt răsfățați și trebuie să înțeleagă că nu mai merge”

“Eu am răbdare cu unii dintre ei. Cu alții, nu. Unii sunt la echipa a doua, ca să-și revină. Acum am concurență mare, am 30 de jucători. Unii nu vor prinde lotul de 20 și se vor antrena separat sau vor merge la echipa a doua.

Unii s-au obișnuit la echipa mare și la echipa a doua – ori joacă cum joacă, ori se dau accidentați. Am avut cazuri… De la mine au plecat apți și când ajungeau acolo aveau o bătătură sau o unghie neagră.

Unii sunt răsfățați și trebuie să înțeleagă că nu mai merge. Când te duci la echipa a doua, trebuie să fii un exemplu. Dacă la Liga 3 nu arăți că ești mai bun decât ceilalți, nu ai ce să mai cauți la echipa mare!”, a declarat Mircea Rednic.

Dinamo, fără victorie din 2 august în Liga 1, de la 3-1 cu Academica! Formația lui Rednic, egalată pe final în partidele cu UTA și Rapid

Dinamo a ajuns aseară cu autocarul în Covasna, pentru partida cu Sepsi, programată la ora 17:30 pe noua arena din Sf. Gheorghe. După câteva partide excelente, în care a ratat victoria în ultimele secunde, Dinamo speră să înregistreze o victorie uriașă în Liga 1.

Dinamo nu are victorie în Liga 1 din 2 august 2021, când se impunea cu 3-1 în fața celor de la Academica Clinceni. De la venirea lui Rednic, “roș-albii” au reușit să întrerupă seria de eșecuri.

Ba chiar au fost aproape să obțină victorii în partidele cu UTA și Rapid, dar au fost de fiecare dată egalați pe final. A fost 2-2 cu arădenii și 1-1 în partida cu formația din Giulești.

Cristiano Bergodi nu a reușit încă să rezolve problemele de la Sepsi. Eșecuri în partidele cu Voluntari și CFR Cluj

De partea cealaltă, și Sepsi are un parcurs foarte dezamăgitor în acest start de sezon. Echipa care anul trecut juca în play-off are doar 10 puncte în acest start de sezon. Sepsi este pe locul 14 în clasament. Dacă Dinamo se impune, cele două formații vor face rocada în clasament.

La Sepsi a fost adus Cristiano Bergodi în funcția de antrenor, dar acesta nu a reușit să scoată echipa din criză pentru moment. A pierdut primele două partide din mandat, cu FC Voluntari și CFR Cluj.