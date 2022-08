Cucu de la Noaptea Târziu a împlinit 29 de ani: „Nu am exagerat cu băutura”. S-a mai văzut sau nu cu Elena Chiriac pentru a se împăca?

Cucu de la Noaptea Târziu se apropie de schimbarea prefixului. Până atunci mai are un an în față… Un an în care speră să își îndeplinească multe dintre dorințe. Adrian Cuc, pe numele său din buletin, a împlinit 29 de ani, o vârstă încă destul de ”fragedă”, la care speră să își găsească aleasa inimii.

Cucu de la Noaptea Târziu a făcut 29 de ani: „Aseară am băut un pic, pentru că am fost la ziua lui Mario Fresh”

Cucu a devenit extrem de popular odată cu apariția trupei umoristice Noaptea Târziu. În ultima perioadă, meme-urile sale în care apare singur cuc alături de cupluri celebre de la noi au împânzit tot internetul.

FANATIK l-a contactat pe tânărul influencer pentru a afla cum își sărbătorește ziua, dar și dacă își dorește ceva material, dincolo de sănătate și împliniri spirituale.

Membrul nu are vreun plan cu ocazia zilei sale de naștere, ci preferă să stea acasă, asta cu condiția ca anumite persoane să nu-i facă vreo surpriză pe seară.

Artistul a petrecut, de altfel, la ziua unui prieten bun. Este vorba despre un muzician destul de cunoscut de la noi: Mario Fresh. Adrian s-a distrat cu simț de răspundere, știind că vine ziua sa de naștere și că mai are nevoie de energie și pentru acest moment frumos din viața sa.

„Deocamdată stau chill. Fac 29 de ani, mă simt bine… Aseară am băut un pic, pentru că am fost la ziua lui Mario Fresh. Acum mă recuperez. Nu am exagerat cu băutura. Am zis că sunt un băiat conștient, știind că vine și ziua mea.

Nu am pregătit nimic pentru ziua mea. Nu știu dacă voi face ceva. Stau acasă”, a declarat Cucu Gram pentru FANATIK.

„Îmi doresc un M4”

Colegul lui Emi și Cuza a mai spus că a avut o perioadă destul de încărcată de petreceri. Recent, s-a întors de la Untold, unde s-a întâlnit cu o serie de prieteni din lumea showbiz-ului, printre care actrița Ilona Brezoianu.

Întrebat dacă își dorește ceva mai prețios, un bun material de ziua lui, Cucu a spus că are o astfel de dorință: „Sincer, îmi doresc un BMW M4, dacă mă întrebi”.

Ultima oară când a stat de vorbă cu FANATIK, Cucu a dezvăluit că urma să aibă o discuție cu Elena Chiriac. Asta după ce sportiva l-a acuzat că a mințit spunând că ar fi avut o relație în trecut.

Discuția cu Elena Chiriac, în stand-by

când a văzut afirmațiile pe care Cucu le-a făcut în absența ei la televizor, despre presupusa lor idilă. S-au mai văzut cei doi, până la urmă, sau nu? Artistul a lămurit acest mister.

„Cu Elena Chiriac am stabilit că voi vorbi. Am stabilit că vom avea o discuție. Totul a rămas cumva în aer… Fiecare cu drumul lui până la urmă”, a concluzionat Adrian Cuc.

Cucu ne-a vorbit și despre proiectele trupei Noaptea Târziu. Fostul concurent din sezonul al doilea al show-ului Survivor România a spus că el, Emi și Cuza vor pregăti noi surprize fanilor band-ului începând din toamnă.