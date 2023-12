Culise despre lovitura de vestiar a lui Petev: cum i-a făcut pe Ivan și Mitriță să joace împreună

După venirea lui Ivailo Petev, Universitatea Craiova a legat 3 victorii consecutive și a urcat pe ultima treaptă a podiumului din SuperLiga. În ultima partidă, oltenii au câștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0. Patronul Mihai Rotaru a dezvăluit .

Culise despre lovitura de vestiar a lui Petev: „Știe să-i motiveze foarte bine, să-i așeze în teren”

Ivailo Petev a schimbat în bine fața Universității Craiova. După o perioadă inconstantă, formația din Bănie leagă victoriile în campionat, iar urmările se văd în clasament. în direct la FANATIK SUPERLIGA.

În altă ordine de idei, Mihai Rotaru speră ca jucătorii și staff-ul să nu se culce pe o ureche, mai ales că proiectul este unul de lungă durată la Universitatea Craiova. „Este apanajul antrenorului. Știe să-i motiveze foarte bine, știe să-i așeze în teren.

Repet, suntem la început de drum. Nu vreau să ne entuziasmăm sau să vedem jumătatea goală a paharului care o fi ea. Noi am plecat la un proiect. Am spus-o din momentul în care am semnat contractul cu Ivailo Petev.

Nu trebuie să uităm asta. Am plecat la o reconstrucție. Am pus pe cineva să se ocupe de tot ceea ce înseamnă acest drum și sperăm la un moment dat să fie de succes”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum i-a făcut Petev pe Ivan și Mitriță să joace împreună

Andrei Ivan și Alex Mitriță au fost pe teren împreună și au dat randament la ultimele trei victorii ale Universității Craiova. Mihai Rotaru consideră că Mitriță este singurul jucător din România care poate câștiga un meci de unul singur.

„Mitriță a jucat număr 10. A jucat și cu Șumudică, și la PAOK, dar și în Arabia Saudită număr 10. Mitriță poate să joace orice poziție, inclusiv vârf împins. Orice poziție în față.

Tu trebuie să dai cel mai mult randament, cum îi pune în teren este treaba antrenorului. E același Mitriță de acum câteva luni. E mult mai aproape de poartă și Mitriță când e în apropierea porții este letal.

„Când nimic nu merge, Mitriță rezolvă meciul. Este cel mai bun”

Cred în continuare că este singurul jucător din România care poate rezolva un meci de unul singur. Ați văzut la Galați și ați văzut Galați cine este. Le-a dat 3 goluri.

Este singurul jucător din România care poate rezolva un meci de unul singur. Când nimic nu merge, Mitriță poate să rezolve meciul.

Eu nu pot să spun că e mai bun sau mai slab (n.r. decât Coman). Nu-mi place să vorbesc de alte echipe. Eu consider că Mitriță e cel mai bun”, a mai spus Mihai Rotaru.

